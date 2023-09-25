Росіяни утримують у Чорному морі два ракетоносії з 12 "калібрами"
Станом на 25 вересня на бойовому чергуванні в Чорному морі перебувають сім російських кораблів, серед них два носії крилатих ракет типу "Калібр"
Про це повідомила пресслужба ВМС.
Загальний залп складає до 12 "калібрів".
В Азовському морі перебуває один ворожий корабель, у Середземному – також один. Ракетоносіїв немає в жодному з морів.
Фото: ВМС
Крилату ракету "Калібр" уперше представили широкому загалу на Міжнародному авіаційно-космічному салоні в 1993 році. Розробкою зброї займалось конструкторське бюро "Новатор". Однак ракета не є новаторською, бо над нею почали працювати ще за часів СРСР. Фактично її скопіювали з американської крилатої ракети Tomahawk. Крилата ракета "Калібр" має швидкість руху 180 — 240 м/с, летить на малих висотах і фактично може лавірувати з урахуванням рельєфу місцевості. Дальність польоту по морських цілях досягає 375 км, а по наземних – 2,5 тис. км.
- Увечері 24 вересня російські військові вивели на бойове чергування у Чорне море малий ракетний корабель "Буян-М" із 8 "калібрами".
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