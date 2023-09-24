Росіяни вивели у Чорне море ракетоносій "Буян-М": скільки на ньому "калібрів"
Станом на вечір неділі, 24 вересня, російські військові вивели на бойове чергування у Чорне море малий ракетний корабель "Буян-М". Його спорядження - до 8 ракет типу "Калібр"
Про це пишуть Сили оборони півдня України.
Зазначається, що ввечері 24 вересня на бойове чергування ворог вивів надводний ракетоносій - малий ракетний корабель проєкту "Буян-М". Він несе до 8 ракет типу "Калібр".
"Рівень ракетної загрози підвищено. Будьте уважні до сигналів повітряних тривог. Оперативно переходьте в укриття. Ворог підступний і зухвалий", - написали у повідомленні.
- Станом на 12 дня суботи, 23 вересня, російські окупанти утримували у Чорному морі два ракетоносії. Сумарний залп "калібрів" - до 16.
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