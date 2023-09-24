Росіяни вивели у Чорне море ракетоносій "Буян-М": скільки на ньому "калібрів"

Про це пишуть Сили оборони півдня України.

Зазначається, що ввечері 24 вересня на бойове чергування ворог вивів надводний ракетоносій - малий ракетний корабель проєкту "Буян-М". Він несе до 8 ракет типу "Калібр".

"Рівень ракетної загрози підвищено. Будьте уважні до сигналів повітряних тривог. Оперативно переходьте в укриття. Ворог підступний і зухвалий", - написали у повідомленні.