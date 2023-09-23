У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 4 кораблі РФ, серед них є ракетоносій
Станом на 9-ту ранку суботи, 23 вересня, російські окупанти у Чорному морі на бойовому чергуванні утримують 4 кораблі. Серед них є один ракетоносій "калібрів"
Про це повідомляють ВМС ЗСУ.
Станом на 09:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 4 ворожих кораблі, з них 1 носій крилатих ракет "калібр", загальний залп - до 8 ракет.
Натомість в Азовському та Середземному морях росіяни утримують по одному кораблю. Ракетоносіїв "калібрів" немає.
- Станом на 22 вересня росіяни у Чорному морі на бойовому чергуванні утримували шість кораблів. Ракетоносії "калібрів" були відсутні.
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