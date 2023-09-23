У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 4 кораблі РФ, серед них є ракетоносій

Про це повідомляють ВМС ЗСУ.

Станом на 09:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 4 ворожих кораблі, з них 1 носій крилатих ракет "калібр", загальний залп - до 8 ракет.

Натомість в Азовському та Середземному морях росіяни утримують по одному кораблю. Ракетоносіїв "калібрів" немає.