У Чорному морі на бойовому чергуванні залишаються 6 кораблів РФ, ракетоносіїв немає

Про це повідомляють ВМС ЗСУ.

"Станом на сьогодні на 10-ту ранку ситуація така: в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 6 ворожих кораблів", - йдеться у повідомленні.

Натомість в Азовському та Середземному морі росіяни утримають по одному ворожому кораблю. Ракетоносіїв "калібрів" немає.