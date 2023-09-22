У Чорному морі на бойовому чергуванні залишаються 6 кораблів РФ, ракетоносіїв немає
Станом на 10 ранку п'ятниці, 22 вересня, росіяни у Чорному морі на бойовому чергуванні утримують шість кораблів. Ракетоносії "калібрів" відсутні
Про це повідомляють ВМС ЗСУ.
"Станом на сьогодні на 10-ту ранку ситуація така: в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 6 ворожих кораблів", - йдеться у повідомленні.
Натомість в Азовському та Середземному морі росіяни утримають по одному ворожому кораблю. Ракетоносіїв "калібрів" немає.
- Станом на ранок 21 вересня на бойовому чергуванні у Чорному морі російські терористи також утримували шість кораблів. Ракетоносіїв серед них не було.
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