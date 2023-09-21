У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 6 кораблів РФ, ракетоносіїв немає

Про це повідомляють ВМС ЗСУ.

Станом на 07:00 відомо, що у Чорному морі перебувають 6 російських кораблів. Натомість в Азовському та Середземному морі знаходяться по одному ворожому кораблю. Ракетоносії відсутні.

Зазначається, що за добу, в інтересах Росії, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснив 21 корабель до Азовського моря та 9 суден до Чорного моря.