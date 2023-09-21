У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 6 кораблів РФ, ракетоносіїв немає
Станом на ранок 21 вересня на бойовому чергуванні у Чорному морі російські терористи утримують шість кораблів. Ракетоносіїв серед них немає
Про це повідомляють ВМС ЗСУ.
Станом на 07:00 відомо, що у Чорному морі перебувають 6 російських кораблів. Натомість в Азовському та Середземному морі знаходяться по одному ворожому кораблю. Ракетоносії відсутні.
Зазначається, що за добу, в інтересах Росії, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснив 21 корабель до Азовського моря та 9 суден до Чорного моря.
- Станом на 20 вересня російські військові тримали на бойовому чергуванні у Чорному морі вісім ворожих кораблів. Серед них був один ракетоносій із 8 "калібрами".
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