Росіяни утримують у Чорному морі 8 кораблів, серед них є ракетоносій

Про це повідомляє ВМС ЗСУ.

"В Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 8 ворожих кораблів, з них 1 носій крилатих ракет "калібр", загальний залп до 8 ракет", - йдеться у повідомленні.

Також в Азовському та Середземному морі російські терористи утримують по одному ворожому кораблю. Ракетоносіїв серед них немає.