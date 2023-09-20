Росіяни утримують у Чорному морі 8 кораблів, серед них є ракетоносій
Станом на 20 вересня російські військові тримають на бойовому чергуванні у Чорному морі вісім ворожих кораблів. Серед них один ракетоносій із 8 "калібрами"
Про це повідомляє ВМС ЗСУ.
"В Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 8 ворожих кораблів, з них 1 носій крилатих ракет "калібр", загальний залп до 8 ракет", - йдеться у повідомленні.
Також в Азовському та Середземному морі російські терористи утримують по одному ворожому кораблю. Ракетоносіїв серед них немає.
- Станом на ранок 19 вересня російська армія на бойовому чергуванні у Чорному морі тримала 4 кораблі, ракетоносії "калібрів" були відсутні.
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