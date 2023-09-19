Росіяни утримують у Чорному морі 4 кораблі, ракетоносії відсутні

Про це інформує пресслужба Військово-Морських сил ЗСУ.

В Азовському морі перебуває чотири ворожі кораблі, у Середземному морі - один. Ракетоносії серед них відсутні.

За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальським каналом до Азовського моря здійснили 26 суден, з них 3 рухались у напрямку протоки Босфор. До Чорного моря прохід здійснили 6 суден, з них 1 - у напрямку протоки Босфор.

Фото: ВМС ЗС України