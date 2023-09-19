Росіяни утримують у Чорному морі 4 кораблі, ракетоносії відсутні
Станом на ранок 19 вересня російська армія на бойовому чергуванні у Чорному морі тримає 4 кораблі: ракетоносії "калібрів" відсутні
Про це інформує пресслужба Військово-Морських сил ЗСУ.
В Азовському морі перебуває чотири ворожі кораблі, у Середземному морі - один. Ракетоносії серед них відсутні.
За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальським каналом до Азовського моря здійснили 26 суден, з них 3 рухались у напрямку протоки Босфор. До Чорного моря прохід здійснили 6 суден, з них 1 - у напрямку протоки Босфор.
Фото: ВМС ЗС України
- 18 вересня у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувало 6 російських кораблів. У Азовському морі було чотири кораблі, а у Середземному один.
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