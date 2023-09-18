У Чорному морі чергують 6 ворожих кораблів: що з ракетоносіями
Станом на 18 вересня на бойовому чергуванні в Чорному морі перебувають 6 російських кораблів. При цьому носіїв крилатих ракет типу "Калібр" серед них немає
Про це повідомила пресслужба ВМС.
В Азовському морі чергують чотири ворожі кораблі, а в Середземному – один.
Ракетоносіїв у жодному з морів немає.
Фото: пресслужба ВМС
Крилату ракету "Калібр" уперше представили широкому загалу на Міжнародному авіаційно-космічному салоні в 1993 році. Розробкою зброї займалось конструкторське бюро "Новатор". Однак ракета не є новаторською, бо над нею почали працювати ще за часів СРСР. Фактично її скопіювали з американської крилатої ракети Tomahawk. Крилата ракета "Калібр" має швидкість руху 180 — 240 м/с, летить на малих висотах і фактично може лавірувати з урахуванням рельєфу місцевості. Дальність польоту по морських цілях досягає 375 км, а по наземних – 2,5 тис. км.
- 17 вересня ракетоносії також перебували в пунктах базування. У Чорному морі чергували 9 кораблів.
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