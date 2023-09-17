Ворог тримає у Чорному морі 9 кораблів, ракетоносії в пунктах базування

Про це інформує Сили оборони півдня України.

"Корабельне угруповання ворога розгорнуто в кількості 13 кораблів, із них 9 в Чорному та 4 в Азовському морях. Ракетоносії заведені в пункти базування", – йдеться у заяві.

Ситуація на півдні України залишається напруженою.

Сили оборони за минулу добу знищили 38 російських окупантів, 5 гармат, один пункт управління безпілотними літальними апаратами та ліквідували човен.