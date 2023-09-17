Ворог тримає у Чорному морі 9 кораблів, ракетоносії в пунктах базування
У Чорному й Азовському морях на бойовому чергуванні російські війська тримають 13 своїх кораблів, Утім ракетоносіїв серед них немає
Про це інформує Сили оборони півдня України.
"Корабельне угруповання ворога розгорнуто в кількості 13 кораблів, із них 9 в Чорному та 4 в Азовському морях. Ракетоносії заведені в пункти базування", – йдеться у заяві.
Ситуація на півдні України залишається напруженою.
Сили оборони за минулу добу знищили 38 російських окупантів, 5 гармат, один пункт управління безпілотними літальними апаратами та ліквідували човен.
- Станом на 09:00 суботи, 16 вересня, Російська армія утримувала у Чорному морі на бойовому чергуванні сім кораблів.
- Крім того, у ніч з 16 на 17 вересня російські терористи завдали ударів по місту Харків. Крім того, на Одещині є влучання по сільськогосподарських угіддях і зерносховищу. Минулося без людських жертв. Російські війська випустили по Україні 16 повітряних цілей. Силам протиповітряної оборони вдалося знищити 12 з них - 6 "шахедів" та 6 крилатих ракет.
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