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Війна з Росією: хроніка
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Ворог тримає у Чорному морі 9 кораблів, ракетоносії в пунктах базування

17 вересня, 2023 неділя
10:39
Війна з Росією Патрульний корабель ЧР РФ "Василь Биков"

У Чорному й Азовському морях на бойовому чергуванні російські війська тримають 13 своїх кораблів, Утім ракетоносіїв серед них немає

Про це інформує Сили оборони півдня України.

"Корабельне угруповання ворога розгорнуто в кількості 13 кораблів, із них 9 в Чорному та 4 в Азовському морях. Ракетоносії заведені в пункти базування", – йдеться у заяві.

Ситуація на півдні України залишається напруженою.

Сили оборони за минулу добу знищили 38 російських окупантів, 5 гармат, один пункт управління безпілотними літальними апаратами та ліквідували човен.

  • Станом на 09:00 суботи, 16 вересня, Російська армія утримувала у Чорному морі на бойовому чергуванні сім кораблів.
  • Крім того, у ніч з 16 на 17 вересня російські терористи завдали ударів по місту Харків. Крім того, на Одещині є влучання по сільськогосподарських угіддях і зерносховищу. Минулося без людських жертв. Російські війська випустили по Україні 16 повітряних цілей. Силам протиповітряної оборони вдалося знищити 12 з них - 6 "шахедів" та 6 крилатих ракет.
російська армія
ЗСУ
окупанти
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