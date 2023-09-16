У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 7 кораблів РФ: чи є ракетоносії

Про це повідомляє ВМС ЗСУ.

"У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 7 ворожих кораблів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що росіяни утримують в Азовському морі на бойовому чергуванні 4 ворожі кораблі, а у Середземному знаходиться один корабель РФ. Зауважимо, що ракетоносіїв серед них немає.