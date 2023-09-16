У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 7 кораблів РФ: чи є ракетоносії
Станом на 09:00 суботи, 16 вересня, Російська армія утримує у Чорному морі на бойовому чергуванні сім кораблів. Ракетоносіїв серед них немає
Про це повідомляє ВМС ЗСУ.
"У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 7 ворожих кораблів", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що росіяни утримують в Азовському морі на бойовому чергуванні 4 ворожі кораблі, а у Середземному знаходиться один корабель РФ. Зауважимо, що ракетоносіїв серед них немає.
- Станом на 10 ранку 15 вересня у Чорному морі на бойовому чергуванні знаходилися 15 ворожих кораблів РФ. Серед них був один ракетоносій із 8 "калібрами".
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