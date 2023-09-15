Росіяни тримають у Чорному морі 15 кораблів, серед них є ракетоносій

Про це повідомляє ВМС ЗСУ.

Зазначається, що росіяни збільшили кількість кораблів у Чорному морі й наразі утримують на бойовому чергуванні 15 кораблів, серед яких 1 носій крилатих ракет калібр загальний залп до 8 ракет

Натомість в Азовському морі знаходиться 1 ворожий корабель. У Середземному морі також 1 ворожий корабель, проте на ньому є 4 ракети.