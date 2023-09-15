Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Росіяни тримають у Чорному морі 15 кораблів, серед них є ракетоносій

Росіяни тримають у Чорному морі 15 кораблів, серед них є ракетоносій

15 вересня, 2023 п'ятниця
12:26
Війна з Росією крилата ракта "Калібр"

Станом на 10 ранку 15 вересня у Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 15 ворожих кораблів РФ. Серед них є один ракетоносій із 8 "калібрами"

Про це повідомляє ВМС ЗСУ.

Зазначається, що росіяни збільшили кількість кораблів у Чорному морі й наразі утримують на бойовому чергуванні 15 кораблів, серед яких 1 носій крилатих ракет калібр загальний залп до 8 ракет

Натомість в Азовському морі знаходиться 1 ворожий корабель. У Середземному морі також 1 ворожий корабель, проте на ньому є 4 ракети.

  • Станом на ранок 14 вересня російська армія на бойовому чергуванні у Чорному морі тримала 8 ворожих кораблів. Натомість ракетоносії "калібрів" були відсутні.
Україна
корабель
російська армія
Азовське море
ракетний удар
Чорне море
Читайте також:
Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі (ліворуч)
14 вересня, 2023 четвер
WBC ухвалила рішення щодо бою Усика проти Ф'юрі за титул абсолютного чемпіона
Віталій Кулик
Автор Віталій Кулик
14 вересня, 2023 четвер
Папа Франциск симпатизує Путіну. "Скрєпи" схожі
Нестор Шуфрич
15 вересня, 2023 п'ятниця
СБУ проводить обшуки у нардепа Шуфрича у справі про держзраду, - ЗМІ
Київ
+18°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.63
    Купівля 37.63
    Продаж 38.38
  • EUR
    Купівля 40.31
    Продаж 41.26
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
15 вересня
13:39
Хасиди
До Умані на святкування Рош га-Шана прибули понад 32 тис. хасидів
13:36
Росіяни скинули керовану авіабомбу на житловий квартал окупованої Нової Каховки: є загиблий
13:36
на фото: Юрій Подоляка
За коригування ударів по Миколаєву: СБУ повідомила про підозру блогеру-мільйоннику Подоляці
13:20
лукашенко, путін
Путін заявив, що не збирається порушувати міжнародне право у співпраці з КНДР, Лукашенко хоче долучитися
13:17
Янукович
"Харківські угоди": ДБР передало справу щодо Януковича та Азарова до суду
13:08
На фото паспорт громадянина України
У Німеччині пропонують продовжити захист українських біженців ще на рік
12:37
відключення електроенергії
Через обстріли РФ знеструмлено частину жителів 6 областей, на Харківщині пошкоджено газогін
12:33
Ексклюзив
економіка
"Концентрація ресурсів призводить до диктатури": нардепка Клименко вважає, що "військовий" ПДФО не має йти до центрального бюджету
12:17
ООН
ООН збирає факти катувань цивільних і військовополонених: хто, як і коли може надати свідчення
12:16
Оновлено
Хмельниччина
Росія запустила ударні БПЛА: уламки ворожого дрона впали на Хмельниччині, є руйнування
12:02
OPINION
Юрій Гайдай
Росія продовжує гібридну війну і реакція теж має бути гібридною
12:00
Пресреліз
АЛЛО: деталі релізу iPhone 15
12:00
Аналітика
Ігор Коломойський, суд
Чи є арешт олігарха Коломойського ознакою змін у державі
11:57
куртка тактична
Міністерство економіки спростувало претензії Держаудитслужби щодо прибутку в оборонних закупівлях
11:52
Ексклюзив
зерно, пшениця, комбайн
Аграрний експерт Мартишев назвав головні транспортні "артерії" для експорту на 2023 рік
11:51
Ольга Стефанішина
Стефанішина стверджує, що негайне відкриття декларацій не було принциповим для європейських партнерів
11:50
Денис Шмигаль
Кабмін ухвалив проєкт держбюджету-2024
11:35
поле, пшениця, зерно
У Мінекономіки заявили, що суперечка з Польщею щодо зерна перейшла в площину теми вступу в ЄС
11:29
на фото: наслідки російського обстрілу Харківщини
На Харківщині подали найбільше заявок на компенсацію за пошкоджене та зруйноване житло, - Шмигаль
11:06
Анна Нетребко
МЗС України закликає Німецьку оперу скасувати виступ пропутінської співачки Нетребко
10:59
Південна Корея
Південна Корея надасть Україні кредити, зокрема на відбудову
10:55
Петер Сіярто
Сіярто звинуватив ЄС у глобалізації війни в Україні. У Кулеби відреагували
10:31
Туреччина
Туреччина домовляється з Китаєм про будівництво третьої АЕС в країні
10:29
Кім Чен Ин та Путін
Південна Корея та США заявили, що угода Путіна та Кіма порушить санкції ООН
10:17
Аналітика
Споживчі ціни
Що відбувається в економіці: ціни, врожай, енергетика
10:00
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 15 вересня: гривня стабілізувалася щодо долара
10:00
OPINION
Ростислав Павленко
Як влада заощаджує на освіті, спекулюючи на учнях-біженцях
10:00
козаки
Справжня історія українського козацтва: вийшов другий ролик із серії просвітницького проєкту про міфи пропаганди РФ
09:58
Огляд
світ, міжнародний огляд
Зеленський знову поїде до Байдена, "бавовна" в Криму має як стратегічне, так і символічне значення. Акценти світових ЗМІ 15 вересня
09:51
ракетний удар по Севастополю
Британська розвідка оцінила ступінь пошкодження корабля та субмарини РФ внаслідок удару ЗСУ по Севастополю
09:51
Ексклюзив
Сергій Згурець
"Звільнення Андріївки дозволяє українським військам посилити тиск на ворога": Згурець розповів про ситуацію на Бахмутському напрямку
09:44
Німеччина підписала Угоди Артеміди з NASA про дослідження космосу
09:44
Оновлено
Нестор Шуфрич
СБУ проводить обшуки у нардепа Шуфрича у справі про держзраду, - ЗМІ
09:42
Рівненська АЕС
Енергоатом передав Канаді першу партію урану на виробництво ядерного палива для українських АЕС
09:27
OPINION
Микола Княжицький
Чи можна перемогти "рускій мір", коли на фронті його зупиняє ЗСУ , а всередині країни він недоторканий
09:20
Оновлено
Ігор Коломойський
СБУ оголосила нову підозру Коломойському за незаконне заволодіння 5,8 млрд грн
09:19
спека
Літо-2023 стало найспекотнішим за всю історію спостережень, - NASA
09:10
Оновлено
ЗСУ війна фронт
ЗСУ звільнили Андріївку та ліквідували 470 окупантів і 13 танків, - Генштаб
09:02
збитий "Шахед"
Нічна атака РФ: сили ППО знищили усі 17 безпілотників
08:40
Юрій Максимов
"Дніпро-1" призначив нового головного тренера
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV