Росіяни тримають у Чорному морі 15 кораблів, серед них є ракетоносій
Станом на 10 ранку 15 вересня у Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 15 ворожих кораблів РФ. Серед них є один ракетоносій із 8 "калібрами"
Про це повідомляє ВМС ЗСУ.
Зазначається, що росіяни збільшили кількість кораблів у Чорному морі й наразі утримують на бойовому чергуванні 15 кораблів, серед яких 1 носій крилатих ракет калібр загальний залп до 8 ракет
Натомість в Азовському морі знаходиться 1 ворожий корабель. У Середземному морі також 1 ворожий корабель, проте на ньому є 4 ракети.
- Станом на ранок 14 вересня російська армія на бойовому чергуванні у Чорному морі тримала 8 ворожих кораблів. Натомість ракетоносії "калібрів" були відсутні.
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