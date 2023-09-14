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Росіяни утримують у Чорному морі 8 кораблів, ракетоносії "калібрів" відсутні

14 вересня, 2023 четвер
09:32
Війна з Росією російський військовий корабель

Станом на ранок 14 вересня російська армія на бойовому чергуванні у Чорному морі тримає 8 ворожих кораблів. Натомість ракетоносії "калібрів" відсутні

Про це повідомляють ВМС ЗСУ.

Зазначається, що у Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 8 ворожих кораблів, ракетоносіїв немає.

Натомість в Азовському морі перебуває один ворожий корабель. У Середземному морі на бойовому чергуванні перебуває також один ворожий корабель. Ракетоносіїв серед них немає.

  • Станом на ранок середи, 13 вересня, на бойовому чергуванні у Чорному морі знаходилися 11 ворожих кораблів: ракетоносії "калібрів" були відсутні.
Україна
корабель
російська армія
Азовське море
Чорне море
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