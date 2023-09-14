Росіяни утримують у Чорному морі 8 кораблів, ракетоносії "калібрів" відсутні

Про це повідомляють ВМС ЗСУ.

Зазначається, що у Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 8 ворожих кораблів, ракетоносіїв немає.

Натомість в Азовському морі перебуває один ворожий корабель. У Середземному морі на бойовому чергуванні перебуває також один ворожий корабель. Ракетоносіїв серед них немає.