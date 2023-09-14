Росіяни утримують у Чорному морі 8 кораблів, ракетоносії "калібрів" відсутні
Станом на ранок 14 вересня російська армія на бойовому чергуванні у Чорному морі тримає 8 ворожих кораблів. Натомість ракетоносії "калібрів" відсутні
Про це повідомляють ВМС ЗСУ.
Зазначається, що у Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 8 ворожих кораблів, ракетоносіїв немає.
Натомість в Азовському морі перебуває один ворожий корабель. У Середземному морі на бойовому чергуванні перебуває також один ворожий корабель. Ракетоносіїв серед них немає.
- Станом на ранок середи, 13 вересня, на бойовому чергуванні у Чорному морі знаходилися 11 ворожих кораблів: ракетоносії "калібрів" були відсутні.
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