Росіяни вивели у Чорне море 11 кораблів: чи є серед них ракетоносії
Станом на ранок середи, 13 вересня, на бойовому чергуванні у Чорному морі знаходяться 11 ворожих кораблів: ракетоносії "калібрів" відсутні
Про це інформує пресслужба Військово-Морських сил ЗСУ.
В Азовському та Середземному морі перебуває по одному ворожому кораблю. Ракетоносії теж відсутні.
За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальським каналом до Азовського моря здійснили 24 судна, з них 1 рухалось у напрямку протоки Босфор. До Чорного моря прохід здійснили 11 суден, з них 1 - у напрямку протоки Босфор.
Фото: ВМС ЗСУ
- Станом на вечір 12 вересня на бойовому чергуванні в Чорному морі перебувало 17 російських кораблів, серед них 3 ракетоносії з загальним залпом до 24 "калібрів".
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