Росіяни вивели у Чорне море 11 кораблів: чи є серед них ракетоносії

Про це інформує пресслужба Військово-Морських сил ЗСУ.

В Азовському та Середземному морі перебуває по одному ворожому кораблю. Ракетоносії теж відсутні.

За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальським каналом до Азовського моря здійснили 24 судна, з них 1 рухалось у напрямку протоки Босфор. До Чорного моря прохід здійснили 11 суден, з них 1 - у напрямку протоки Босфор.

Фото: ВМС ЗСУ