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Росіяни вивели у Чорне море 11 кораблів: чи є серед них ракетоносії

13 вересня, 2023 середа
11:17
Війна з Росією На фото: Ракетоносій РФ "Буян-М"

Станом на ранок середи, 13 вересня, на бойовому чергуванні у Чорному морі знаходяться 11 ворожих кораблів: ракетоносії "калібрів" відсутні

Про це інформує пресслужба Військово-Морських сил ЗСУ.

В Азовському та Середземному морі перебуває по одному ворожому кораблю. Ракетоносії теж відсутні. 

За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальським каналом до Азовського моря здійснили 24 судна, з них 1 рухалось у напрямку протоки Босфор. До Чорного моря прохід здійснили 11 суден, з них 1 - у напрямку протоки Босфор.

на фото: російські кораблі у Чорному морі станом на 13.09.23

Фото: ВМС ЗСУ

  • Станом на вечір 12 вересня на бойовому чергуванні в Чорному морі перебувало 17 російських кораблів, серед них 3 ракетоносії з загальним залпом до 24 "калібрів". 
 

 



 

Україна
Росія
ВМСУ
Чорноморський флот Росії
Чорне море
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