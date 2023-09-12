Росіяни утримують у Чорному морі 2 ракетоносії із 16 "калібрами"

Про це інформує пресслужба Військово-Морських сил ЗСУ.

Тим часом в Азовському та Середземному морі перебуває по одному ворожому кораблю. Ракетоносії відсутні.

За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою до Азовського моря здійснили 18 суден, з них 2 рухалось у напрямку протоки Босфор. До Чорного моря прохід здійснили 16 суден, з них 7 - у напрямку протоки Босфор.

Фото: ВМС ЗСУ