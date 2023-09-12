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Війна з Росією: хроніка
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Росіяни утримують у Чорному морі 2 ракетоносії із 16 "калібрами"

12 вересня, 2023 вiвторок
11:07
Війна з Росією Ракетоносій "калібрів"

Станом на вівторок, 12 вересня, на бойовому чергуванні в Чорному морі перебуває десять російських кораблів, серед них - два ракетоносії, із загальним залпом до 16 "калібрів"

Про це інформує пресслужба Військово-Морських сил ЗСУ.

Тим часом в Азовському та Середземному морі перебуває по одному ворожому кораблю. Ракетоносії відсутні.

За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою до Азовського моря здійснили 18 суден, з них 2 рухалось у напрямку протоки Босфор. До Чорного моря прохід здійснили 16 суден, з них 7 - у напрямку протоки Босфор.

Фото: ВМС ЗСУ

  • 11 вересня у Чорному морі на бойовому чергуванні перебували 6 ворожих кораблів. Ракетоносіїв серед них не було. 
Україна
Росія
російська армія
ВМСУ
ракетний удар
Чорноморський флот Росії
Чорне море
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