Росіяни утримують у Чорному морі 2 ракетоносії із 16 "калібрами"
Станом на вівторок, 12 вересня, на бойовому чергуванні в Чорному морі перебуває десять російських кораблів, серед них - два ракетоносії, із загальним залпом до 16 "калібрів"
Про це інформує пресслужба Військово-Морських сил ЗСУ.
Тим часом в Азовському та Середземному морі перебуває по одному ворожому кораблю. Ракетоносії відсутні.
За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою до Азовського моря здійснили 18 суден, з них 2 рухалось у напрямку протоки Босфор. До Чорного моря прохід здійснили 16 суден, з них 7 - у напрямку протоки Босфор.
Фото: ВМС ЗСУ
- 11 вересня у Чорному морі на бойовому чергуванні перебували 6 ворожих кораблів. Ракетоносіїв серед них не було.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.47 Купівля 37.47Продаж 38.18
- EUR Купівля 40.3Продаж 41.27
- Актуальне
- Важливе