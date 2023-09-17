Уночі сили ППО знищили 12 повітряних цілей ворога

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

"Уночі 17 вересня 2023 року противник завдав удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування та ударними БПЛА. Усього зафіксовано 16 засобів повітряного нападу", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, серед запущених цілей РФ 6 ударних БПЛА Shahed-136/131, які атакували Україну з південно-східного та південного напрямків, та 10 ракет повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55, випущені з 9 літаків стратегічної авіації Ту-95мс із району Енгельса.

Зазначається, що основним напрямком удару ворога був південь Одещини. По маршруту слідування ракет та БПЛА працювала протиповітряна оборона.

Так, у результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних сил у взаємодії із ППО знищено 12 повітряних цілей: 6 "шахедів" та

6 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Крім того, зафіксовано влучання ворожих ракет по території цивільного аграрного підприємства на Одещині.

Фото: Повітряні сили / телеграм