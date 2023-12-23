Партизани виявили підприємство російських сил біля Сімферополя, - "Атеш"
Українські партизани руху "Атеш" біля тимчасово окупованого Сімферополя виявили підприємство, що функціонує, та склади пально-мастильних матеріалів РФ
Про це пише "Атеш".
"Наші агенти перевірили підприємства та склади пально-мастильних матеріалів у смт Комсомольське Сімферопольського міського округу", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що підприємство повністю закрите від сторонніх очей та має цілодобову охорону. Натомість об'єкт активно експлуатується.
Координати об'єкта: 45.026816, 34.031473.
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