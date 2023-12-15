Партизани виявили нові місця розміщення техніки ворога у Криму, - "Атеш"
Партизани руху "Атеш" у тимчасово окупованому Джанкойському районі в Криму виявили місця розміщення техніки та особового складу росіян
Про це йдеться у повідомленні "Атеш".
"На околиці селища Новостепове було помічено різну техніку окупантів, в основному це КамАЗ і БТР. Вся техніка розкидана по полю, і жодна охорона не ведеться", - йдеться у повідомленні.
Також партизани надали координати: 45.6727621, 34.3844866.
Крім цього, агенти виявили у Джанкої базу окупантів, на якій так само була зафіксована різна техніка ворога. Координати: 45.6899279, 34.3938653.
- Партизани руху "Атеш" у тимчасово окупованому Джанкойському районі в Криму провели успішну розвідку аеродрому та виявили станції радіолокацій ворога.
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