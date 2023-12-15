Партизани виявили нові місця розміщення техніки ворога у Криму, - "Атеш"

Про це йдеться у повідомленні "Атеш".

"На околиці селища Новостепове було помічено різну техніку окупантів, в основному це КамАЗ і БТР. Вся техніка розкидана по полю, і жодна охорона не ведеться", - йдеться у повідомленні.

Також партизани надали координати: 45.6727621, 34.3844866.

Крім цього, агенти виявили у Джанкої базу окупантів, на якій так само була зафіксована різна техніка ворога. Координати: 45.6899279, 34.3938653.