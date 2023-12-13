Українські партизани провели розвідку аеродрому окупантів біля Джанкою, - "АТЕШ"

Про це йдеться у повідомленні "АТЕШ".

"Ми покажемо вам лише невелику частину тих кадрів, якими поділився наш агент. Отриману інформацію було оперативно передано Силам оборони України. Тепер чекаємо на нові ракетні удари по військових об'єктах рашистів", - написали партизани.

Координати аеродрому ворога: 45.7096694, 34.4234316