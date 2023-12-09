Проукраїнські агенти проникли у військкомат в російській Тулі

Про це повідомляє офіційний телеграм-канал руху спротиву "Атеш".

"Робота у військкоматах – це завжди цікаво! Через руки співробітників проходять море різної документації та особистих даних росіян. Тепер агенти "Атеш" у Тульському військкоматі будуть передавати як свіжі дані про ворога, так проводити радикальніші заходи!", - йдеться у заяві.

Проукраїнські агенти закликали долучатись до співпраці.

"Збережіть собі життя та добре заробіть за передачу інформації!", - наголошують партизани.