Проукраїнські агенти проникли у військкомат в російській Тулі
Проукраїнські агенти руху спротиву "Атеш"проникли у військкомат російського міста Тула
Про це повідомляє офіційний телеграм-канал руху спротиву "Атеш".
"Робота у військкоматах – це завжди цікаво! Через руки співробітників проходять море різної документації та особистих даних росіян. Тепер агенти "Атеш" у Тульському військкоматі будуть передавати як свіжі дані про ворога, так проводити радикальніші заходи!", - йдеться у заяві.
Проукраїнські агенти закликали долучатись до співпраці.
"Збережіть собі життя та добре заробіть за передачу інформації!", - наголошують партизани.
- 9 грудня партизани руху "Атеш" зафіксували, що в тимчасово окупованій Євпаторії росіяни зберігають гаубиці на залізничній станції.
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