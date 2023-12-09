Головна English Львів
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Проукраїнські агенти проникли у військкомат в російській Тулі

Проукраїнські агенти проникли у військкомат в російській Тулі

9 грудня, 2023 субота
23:31
Війна з Росією Військкомат, Тула

Проукраїнські агенти руху спротиву "Атеш"проникли у військкомат російського міста Тула

Про це повідомляє офіційний телеграм-канал руху спротиву "Атеш".

"Робота у військкоматах – це завжди цікаво! Через руки співробітників проходять море різної документації та особистих даних росіян. Тепер агенти "Атеш" у Тульському військкоматі будуть передавати як свіжі дані про ворога, так проводити радикальніші заходи!", - йдеться у заяві.

Проукраїнські агенти закликали долучатись до співпраці.

"Збережіть собі життя та добре заробіть за передачу інформації!", - наголошують партизани.

  • 9 грудня партизани руху "Атеш" зафіксували, що в тимчасово окупованій Євпаторії росіяни зберігають гаубиці на залізничній станції.
Світ
Росія
російська армія
Читайте також:
Угорщина - ЄС
9 грудня, 2023 субота
У ЄС є "план Б" на випадок вето Орбана на рішення про допомогу Україні
Острів Зміїний
8 грудня, 2023 п'ятниця
Розвідка Британії пояснила, нащо РФ б'є по Зміїному з ризиком для екіпажів і літаків
втрати окупантів
9 грудня, 2023 субота
Армія РФ за добу втратила 6 танків, 11 бронемашин і 900 військових, - Генштаб
Київ
-4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.75
    Купівля 36.75
    Продаж 37.37
  • EUR
    Купівля 39.66
    Продаж 40.6
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, неділя
10 грудня
00:21
Оновлено
сирена
Росіяни атакували Україну "шахедами"
2023, субота
9 грудня
22:03
Оновлено
Отруєння
Масове отруєння у Полтаві: у більшості студентів покращився стан, сімох виписали з лікарні
22:00
Володимир Зеленський
Зеленський відправився в Аргентину та вперше в історії України зустрівся з прем'єром Кабо-Верде
21:41
Андрій Єрмак
Мережею шириться фейкова заява Єрмака про "мир" з Росією у 2024 році
21:37
Ексклюзив
Telegram
Протидіяти анонімним телеграм-каналам допоможе медіаграмотність, - Юрчишин
20:54
На лівобережжі Херсонщини росіяни перейшли до нової тактики, - DeepState
На лівобережжі Херсонщини росіяни перейшли до нової тактики, - DeepState
20:50
гаубиці РФ у Євпаторії
Партизани показали місце зберігання російських гаубиць у Євпаторії
20:44
Ілля Забарний, "Борнмут", АПЛ
Забарний допоміг "Борнмуту" сенсаційно знищити МЮ в АПЛ
20:37
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 9 грудня: долар та євро йдуть угору
20:20
Оновлено
"Шахтар" - "Металіст-1925" 2:0
"Шахтар" переграв "Верес". Результати і розклад 17-го туру УПЛ
20:20
Ексклюзив
Найближчим часом розпочнеться інтенсифікація боїв біля Вугледара, - "Інформаційний спротив"
20:19
Ексклюзив
Ярослав Юрчишин
Новопризначений голова Комітету з питань свободи слова Юрчишин пояснив, чому телемарафон не є ефективним
20:04
OPINION
Олеся Островська
Український павільйон на Венеційському бієнале знову під загрозою зриву
19:48
Ексклюзив
Віктор Брагінський, Віктор Виговський, Руслан Кандибор
Транспортний колапс: що відомо про закриття 6 станцій синьої гілки метрополітену Києва
19:29
Ексклюзив
Іран Росія
Росія вчиться в Ірану обходити санкції, - сходознавець Якубович
19:28
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
Протягом доби на фронті відбулося 45 боєзіткнень, Сили оборони відбили 40 атак ворога на шести напрямках, - Генштаб
19:11
Мая Санду
Кошти від Євросоюзу не дістануться тим громадам Молдови, де на виборах перемогли проросійські сили, - Санду
19:09
Прапор США
Уряд США продав Ізраїлю 14 тисяч танкових снарядів
18:49
ППО збили
ППО збила ракету поблизу Кривого Рогу
18:27
Авдіївка, коксохімічний комбінат
З укриття Авдіївського коксохіму евакуювали останніх цивільних
18:21
пожежа на Житомирщині
У пожежі на Житомирщині згоріли троє маленьких дітей
18:13
Ексклюзив
Карта. Авдіївка_0612
Утримання нами висот Авдіївки не дає посипатися іншим ділянкам фронту, - військовий експерт Світан
18:05
OPINION
Руслан Рохов
Гаяна: демократіям не варто бавитись із сірниками
18:00
кіно, люди дивляться фільм
Дивимось, насолоджуємось, відпочиваємо. Ділимося з вами підбіркою мелодрам
17:52
Ексклюзив
Директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор
Транспорт, що замінить рух між зачиненими станціями столичного метро, зупинятиметься під час тривог
17:42
обстріл Куп'янська
Росіяни вдарили по Куп'янську: загинули дві жінки, поранено чоловіка
17:16
Ексклюзив
Метро "Деміївська" (Київ")
На столичному метро "Деміївська" тече вода, людей розвозять автобусами
17:00
В окупованій Макіївці вибухнула й палає нафтобаза окупантів
В окупованій Макіївці вибухнула й палає нафтобаза окупантів
16:56
Оновлено
Автодорога
Закриття станцій на синій гілці метро у Києві: між "Либідською" й "Теремками" готують човниковий рух
16:53
Огляд
Андрій Шевченко
Україна може бойкотувати Олімпіаду, а Шевченко йде в президенти УАФ: головне зі спорту за тиждень
16:45
Російська ІПСО про "евакуацію" із Запоріжжя
РФ запустила ІПСО про "евакуацію" із Запоріжжя у грудні
16:36
Лукашенко
Лукашенко розпочав "африканське турне": спершу прибув до диктатора, що вже 44 роки при владі
16:13
блокада кордону
Депутати Європарламенту закликали президента Польщі та ЄС вжити заходів для припинення блокади на польсько-українському кордоні
16:05
Ексклюзив
Марк Фейгін
Фейгін пояснив, чому Захід відкладає постачання зброї в Україну
16:04
OPINION
Богдан Данилишин
Україна узимку імпортуватиме з Європи електроенергію
15:52
Жозеп Боррель
Зобов’язання у сфері безпеки й збільшення військового потенціалу України: Боррель розповів, про що йтиметься на засіданні Ради ЄС
15:49
Ексклюзив
Олег Рибачук
Проблем буде неміряно, але з такою конструкцією влади їх абсолютно неможливо вирішувати, - Рибачук
15:39
Олаф Шольц
"Путін не повинен очікувати, що ми відступимо": Шольц заявив, що Німеччина має бути готовою до більшої підтримки України
15:19
фури_дорога
Спростовано міф: польський міністр інфраструктури Гаджадхур підтвердив, що українські водії фур не займаються у Польщі каботажним перевезенням
15:19
"Зуби дракона". Ілюстрація
На півдні окупанти нарощують фортифікації на позиціях
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV