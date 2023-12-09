Партизани показали місце зберігання російських гаубиць у Євпаторії

Про це повідомляє військовий рух українців та кримських татар "Атеш".

Вказано, що під час розвідки агенти руху помітили, що росіяни розвантажують та зберігають гаубиці Д-30 на залізничній станції.

"Рашисти зберігають озброєння прямо на залізничній станції, прикриваючись мирними жителями. Так само були помічені позиції для оборони узбережжя біля дороги і залізничних ліній", - йдеться у повідомленні.

Координати місця розташування: 45.21416458690487, 33.36806731907246.