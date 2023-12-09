Головна English Львів
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Партизани показали місце зберігання російських гаубиць у Євпаторії

Партизани показали місце зберігання російських гаубиць у Євпаторії

9 грудня, 2023 субота
20:50
Війна з Росією гаубиці РФ у Євпаторії

Партизани руху "Атеш" зафіксували, що в тимчасово окупованій Євпаторії росіяни зберігають гаубиці на залізничній станції

Про це повідомляє військовий рух українців та кримських татар "Атеш".

Вказано, що під час розвідки агенти руху помітили, що росіяни розвантажують та зберігають гаубиці Д-30 на залізничній станції. 

"Рашисти зберігають озброєння прямо на залізничній станції, прикриваючись мирними жителями. Так само були помічені позиції для оборони узбережжя біля дороги і залізничних ліній", - йдеться у повідомленні. 

Координати місця розташування: 45.21416458690487, 33.36806731907246.

  • Раніше партизани знайшли штаб одного з підрозділів ЗС РФ у тимчасово окупованій Євпаторії, що в Криму. 
Крим
російська армія
окуповані території
окупанти
Читайте також:
втрати окупантів
9 грудня, 2023 субота
Армія РФ за добу втратила 6 танків, 11 бронемашин і 900 військових, - Генштаб
окупанти
7 грудня, 2023 четвер
Окупанти стягують танки: Андрющенко припустив, де росіяни планують розпочати новий наступ
пікет, демобілізація
8 грудня, 2023 п'ятниця
"Він мій герой, а не ваш раб": на Майдані родичі військових вийшли на четвертий пікет щодо демобілізації
Київ
-3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.75
    Купівля 36.75
    Продаж 37.37
  • EUR
    Купівля 39.66
    Продаж 40.6
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
9 грудня
20:54
На лівобережжі Херсонщини росіяни перейшли до нової тактики, - DeepState
На лівобережжі Херсонщини росіяни перейшли до нової тактики, - DeepState
20:47
сирена
Росіяни запустили "шахеди": БПЛА фіксують на півдні України. Ситуація ввечері 9 грудня
20:44
Ілля Забарний, "Борнмут", АПЛ
Забарний допоміг "Борнмуту" сенсаційно знищити МЮ в АПЛ
20:37
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 9 грудня: долар та євро йдуть угору
20:20
Ексклюзив
Найближчим часом розпочнеться інтенсифікація боїв біля Вугледара, - "Інформаційний спротив"
20:20
Оновлено
"Шахтар" - "Металіст-1925" 2:0
"Шахтар" переграв "Верес". Результати і розклад 17-го туру УПЛ
20:19
Ексклюзив
Ярослав Юрчишин
Новопризначений голова Комітету з питань свободи слова Юрчишин пояснив, чому телемарафон не є ефективним
20:04
OPINION
Олеся Островська
Український павільйон на Венеційському бієнале знову під загрозою зриву
19:48
Ексклюзив
Віктор Брагінський, Віктор Виговський, Руслан Кандибор
Транспортний колапс: що відомо про закриття 6 станцій синьої гілки метрополітену Києва
19:29
Ексклюзив
Іран Росія
Росія вчиться в Ірану обходити санкції, - сходознавець Якубович
19:28
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
Протягом доби на фронті відбулося 45 боєзіткнень, Сили оборони відбили 40 атак ворога на шести напрямках, - Генштаб
19:11
Мая Санду
Кошти від Євросоюзу не дістануться тим громадам Молдови, де на виборах перемогли проросійські сили, - Санду
19:09
Прапор США
Уряд США продав Ізраїлю 14 тисяч танкових снарядів
18:49
ППО збили
ППО збила ракету поблизу Кривого Рогу
18:27
Авдіївка, коксохімічний комбінат
З укриття Авдіївського коксохіму евакуювали останніх цивільних
18:21
пожежа на Житомирщині
У пожежі на Житомирщині згоріли троє маленьких дітей
18:13
Ексклюзив
Карта. Авдіївка_0612
Утримання нами висот Авдіївки не дає посипатися іншим ділянкам фронту, - військовий експерт Світан
18:05
OPINION
Руслан Рохов
Гаяна: демократіям не варто бавитись із сірниками
18:00
кіно, люди дивляться фільм
Дивимось, насолоджуємось, відпочиваємо. Ділимося з вами підбіркою мелодрам
17:52
Ексклюзив
Директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор
Транспорт, що замінить рух між зачиненими станціями столичного метро, зупинятиметься під час тривог
17:42
обстріл Куп'янська
Росіяни вдарили по Куп'янську: загинули дві жінки, поранено чоловіка
17:16
Ексклюзив
Метро "Деміївська" (Київ")
На столичному метро "Деміївська" тече вода, людей розвозять автобусами
17:00
В окупованій Макіївці вибухнула й палає нафтобаза окупантів
В окупованій Макіївці вибухнула й палає нафтобаза окупантів
16:56
Оновлено
Автодорога
Закриття станцій на синій гілці метро у Києві: між "Либідською" й "Теремками" готують човниковий рух
16:53
Огляд
Андрій Шевченко
Україна може бойкотувати Олімпіаду, а Шевченко йде в президенти УАФ: головне зі спорту за тиждень
16:45
Російська ІПСО про "евакуацію" із Запоріжжя
РФ запустила ІПСО про "евакуацію" із Запоріжжя у грудні
16:36
Лукашенко
Лукашенко розпочав "африканське турне": спершу прибув до диктатора, що вже 44 роки при владі
16:13
блокада кордону
Депутати Європарламенту закликали президента Польщі та ЄС вжити заходів для припинення блокади на польсько-українському кордоні
16:05
Ексклюзив
Марк Фейгін
Фейгін пояснив, чому Захід відкладає постачання зброї в Україну
16:04
OPINION
Богдан Данилишин
Україна узимку імпортуватиме з Європи електроенергію
15:52
Жозеп Боррель
Зобов’язання у сфері безпеки й збільшення військового потенціалу України: Боррель розповів, про що йтиметься на засіданні Ради ЄС
15:49
Ексклюзив
Олег Рибачук
Проблем буде неміряно, але з такою конструкцією влади їх абсолютно неможливо вирішувати, - Рибачук
15:39
Олаф Шольц
"Путін не повинен очікувати, що ми відступимо": Шольц заявив, що Німеччина має бути готовою до більшої підтримки України
15:19
"Зуби дракона". Ілюстрація
На півдні окупанти нарощують фортифікації на позиціях
15:19
фури_дорога
Спростовано міф: польський міністр інфраструктури Гаджадхур підтвердив, що українські водії фур не займаються у Польщі каботажним перевезенням
15:07
вибори до Держдуми
МЗС України закликало міжнародну спільноту засудити намір Росії провести президентські вибори на ТОТ
14:58
Патрульний корабель ЧР РФ "Василь Биков"
Окупанти вивели у Чорне море на бойове чергування 4 кораблі, ракетоносіїв немає
14:49
комендантська година
Адмінвідповідальність за порушення комендантської години: ВР прийняла законопроєкт за основу
14:47
ракета Х-101
У російській ракеті Х-101 російських чипів немає, - Генштаб ЗСУ
14:42
Ексклюзив
Марк Фейгін
Умови Путіна для України: нейтральність і відмова від НАТО, – Фейгін
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV