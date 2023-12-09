Партизани показали місце зберігання російських гаубиць у Євпаторії
Партизани руху "Атеш" зафіксували, що в тимчасово окупованій Євпаторії росіяни зберігають гаубиці на залізничній станції
Про це повідомляє військовий рух українців та кримських татар "Атеш".
Вказано, що під час розвідки агенти руху помітили, що росіяни розвантажують та зберігають гаубиці Д-30 на залізничній станції.
"Рашисти зберігають озброєння прямо на залізничній станції, прикриваючись мирними жителями. Так само були помічені позиції для оборони узбережжя біля дороги і залізничних ліній", - йдеться у повідомленні.
Координати місця розташування: 45.21416458690487, 33.36806731907246.
- Раніше партизани знайшли штаб одного з підрозділів ЗС РФ у тимчасово окупованій Євпаторії, що в Криму.
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