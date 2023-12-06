Партизани знайшли у тимчасово окупованій Євпаторії базу росіян, - АТЕШ

Про це повідомляє військовий рух українців і кримських татар "АТЕШ".

"Агенти АТЕШ вже кілька тижнів спостерігають за роботою штабу поки що невідомої військової частини у Євпаторії. Офіцери намагалися використати цивільні машини, носити цивільний одяг, ховати військову апаратуру для зв'язку", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що партизани щодня фіксують розміщення 2-3 автомобілів на чорних номерах "особливо важливих" командирів та начальника штабу.

Координати місця розташування: 45.218658, 33.377439