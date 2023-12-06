Партизани знайшли у тимчасово окупованій Євпаторії базу росіян, - АТЕШ
Агенти руху спротиву "АТЕШ" знайшли штаб одного з підрозділів ЗС РФ у тимчасово окупованій Євпаторії, що в Криму
Про це повідомляє військовий рух українців і кримських татар "АТЕШ".
"Агенти АТЕШ вже кілька тижнів спостерігають за роботою штабу поки що невідомої військової частини у Євпаторії. Офіцери намагалися використати цивільні машини, носити цивільний одяг, ховати військову апаратуру для зв'язку", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що партизани щодня фіксують розміщення 2-3 автомобілів на чорних номерах "особливо важливих" командирів та начальника штабу.
Координати місця розташування: 45.218658, 33.377439
- Агент руху спротиву "АТЕШ" провів розвідку військової частини в окупованому Бахчисараї, у результаті чого стало відомо про її функціонування.
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