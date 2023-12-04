В окупованому Бахчисараї партизани провели розвідку військової частини, - АТЕШ

Про це повідомляє військовий рух українців і кримських татар "АТЕШ".

"Наш агент розвідав обстановку біля однієї з військових частин у Бахчисараї. Згідно із зібраною інформацією, попри напівзанедбаний вигляд, військова частина функціонує", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на даному об'єкті розміщені великі складські приміщення, біля яких проходять завантаження армійських Камазів.

Окрім цього, встановлено, що військовослужбовці розміщені у військовому містечку неподалік від військової частини.

Координати місця розташування: 44.75505343815848, 33.868273591626

Фото: АТЕШ