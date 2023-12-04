В окупованому Бахчисараї партизани провели розвідку військової частини, - АТЕШ
Агент руху спротиву "АТЕШ" провів розвідку військової частини в окупованому Бахчисараї, у результаті чого стало відомо про її функціонування
Про це повідомляє військовий рух українців і кримських татар "АТЕШ".
"Наш агент розвідав обстановку біля однієї з військових частин у Бахчисараї. Згідно із зібраною інформацією, попри напівзанедбаний вигляд, військова частина функціонує", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на даному об'єкті розміщені великі складські приміщення, біля яких проходять завантаження армійських Камазів.
Окрім цього, встановлено, що військовослужбовці розміщені у військовому містечку неподалік від військової частини.
Координати місця розташування: 44.75505343815848, 33.868273591626
Фото: АТЕШ
- У п'ятницю, 17 листопада стало відомо, що рух "АТЕШ" заснував партизанський осередок в тимчасово окупованій Горлівці.
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