Патріарх Кирило обговорив війну в Україні з Папою Франциском, - РПЦ

Про це йдеться на офіційному сайті Московського Патріархату.



"Відбулося детальне обговорення ситуації на українській землі. Особливу увагу було приділено гуманітарним аспектам поточної кризи та діям Російської Православної Церкви та Римо-Католицької Церкви щодо подолання її наслідків", - йдеться у заяві.



Зазначається, що сторони висловили надію на якнайшвидше досягнення справедливого світу.

Нагадаємо, через війну Росії проти України 15 єпархій УПЦ (МП) перестали поминати патріарха РПЦ Кирила.

Християнські громади у світі почали дистанціюватися від патріарха Московського Кирила через підтримку російської збройної агресії проти України.