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Патріарх Кирило обговорив війну в Україні з Папою Франциском, - РПЦ

16 березня, 2022 середа
19:30
Світ кіріл Франциск

Московський патріарх Кирило обговорив війну росії проти України з Папою Римським Франциском

Про це йдеться на офіційному сайті Московського Патріархату.

"Відбулося детальне обговорення ситуації на українській землі. Особливу увагу було приділено гуманітарним аспектам поточної кризи та діям Російської Православної Церкви та Римо-Католицької Церкви щодо подолання її наслідків", - йдеться у заяві.

Зазначається, що сторони висловили надію на якнайшвидше досягнення справедливого світу.


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РПЦ
Патріарх Кирило
війна з Росією
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