"Його заяви - особистий гріх": 15 єпархій УПЦ (МП) перестали поминати патріарха РПЦ Кирила

Про це заявив Заступник голови відділу зовнішніх відносин Української православної церкви (Московського патріархату) протоієрей Микола Данилевич в інтерв'ю Радіо Свобода.

Він прокоментував інформацію про те, що Кирило благословив військовослужбовців РФ на війну проти України.



"Взагалі заяви і дії патріарха Кирила, і його оцінка російсько-української війни, і нападу на Україну, і вторгнення відкритого в Україну, вона є, м’яко кажучи, дивною, а точніше, абсолютно неадекватною. І його заяви викликали шалений спротив. Нерозуміння, несприйняття і спротив", - сказав Данилевич.

Зокрема, йдеться про спротив і серед духовенства УПЦ (МП).

"Багато священників і навіть єпископів припинили поминати Патріарха Кирила. Щонайменше, 15 єпархій з 53 церкви (УПЦ (МП) - ред.) заявили про припинення поминання. Те, що робить патріарх – це його особистий гріх", - додає протоієрей.



Водночас предстоятель Української православної церкви (МП) Онуфрій досі поминає Партіарха РПЦ Кирила на богослужіннях, але вже за скороченою формулою.. Це, на його думку, теж свідчить про початок певних тенденцій.

