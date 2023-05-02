Паводок у Києві: у Дніпрі стабілізація рівня води, аварійних підтоплень не зафіксовано
У порівняні з попередньою добою 1 травня рівень водопілля підвищився всього на +1 см. Прогноз динаміки рівня весняного водопілля на р. Дніпро у межах м. Київ залежить від роботи Київської та Канівської ГЕС
Про це повідомив Сергій Попко, начальник Київської міської військової адміністрації у телеграмі.
Станом на 2 травня 9:30 рівень води р. Дніпро у Києві біля моста Метро становить 9 297 см (за Балтійською системою висот). Температура води: 13°C. У порівняні з минулим днем рівень водопілля підвищився всього на +1 см. Спостерігається стабілізація рівня води, без суттєвих підйомів.
Прогноз динаміки рівня весняного водопілля на р. Дніпро у межах м. Київ залежить від роботи Київської та Канівської ГЕС. Аварійних підтоплень по місту Києву не зафіксовано. Рівень небезпеки гідрологічних явищ залишається І (жовтий). При цьому утримується затоплення заплави шаром близько 45-47 см.
Залишаються підтопленими заплавні території: острови у парку "Муромець", "Гідропарк", Труханів острів, Галерна затока, Корчувате, приватні ділянки в районі Осокорків. Промислові об’єкти та житлові масиви міста поза загрозою підтоплення.
Моніторинг цьогорічного водопілля триває.
- 27 квітня у Київській обласній військовій адміністрації повідомляли, що рівень води в Дніпрі біля Києва за добу зріс на 9 см
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