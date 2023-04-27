Рівень води в Дніпрі біля Києва за добу зріс на 9 см
Упродовж доби в річці Дніпро в районі Києва рівень води піднявся на 9 см: за три дні спостерігається підняття на 26 см
Про це повідомили в Київській обласній військовій адміністрації.
Станом на ранок 27 квітня рівень води р. Дніпро у Києві біля моста метро становить 9,309 см - це на 9 см вище від показника, який був минулого дня.
"Третій день поспіль рівень водопілля зростає - за цей період в межах Києва він піднявся на 26 см. Аварійних підтоплень по місту Києву не зафіксовано. При цьому утримується затоплення заплави шаром близько 40 см. Залишаються підтопленими заплавні території - острови у парку "Муромець", "Гідропарк", Труханів острів, Галерна затока, Корчувате, приватні ділянки в районі Осокорків. На цей час рівень водопілля на Дніпрі в межах м. Києва не несе загрози промисловим об’єктам і житловим масивам міста. Проте, влада міста та усі служби готові до потенційно можливих надзвичайних ситуацій!" - зазначив Сергій Попко, начальник КМВА.
- Нагадаємо, у восьми областях України спостерігається сезонне підняття рівня води в річках, минулого дня, 26 квітня, підтопленими залишалися 716 дворогосподарств та 121 будинок, однак рівень поступово знижується.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.35
Купівля 37.35Продаж 37.98
-
EUR
Купівля 40.91Продаж 41.82
- Актуальне
- Важливе