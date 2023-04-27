Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Суспільство Рівень води в Дніпрі біля Києва за добу зріс на 9 см

Рівень води в Дніпрі біля Києва за добу зріс на 9 см

27 квітня, 2023 четвер
10:57
Суспільство Київ, Дніпро повінь,

Упродовж доби в річці Дніпро в районі Києва рівень води піднявся на 9 см: за три дні спостерігається підняття на 26 см

Про це повідомили в Київській обласній військовій адміністрації.

Станом на ранок 27 квітня рівень води р. Дніпро у Києві біля моста метро становить 9,309 см - це на 9 см вище від показника, який був минулого дня. 

"Третій день поспіль рівень водопілля зростає -  за цей період в межах Києва він піднявся на 26 см. Аварійних підтоплень по місту Києву не зафіксовано. При цьому утримується затоплення заплави шаром близько 40 см. Залишаються підтопленими заплавні території - острови у парку "Муромець", "Гідропарк", Труханів острів, Галерна затока, Корчувате, приватні ділянки в районі Осокорків. На цей час рівень водопілля на Дніпрі в межах м. Києва не несе загрози промисловим об’єктам і житловим масивам міста. Проте, влада міста та усі служби готові до потенційно можливих надзвичайних ситуацій!" - зазначив Сергій Попко, начальник КМВА.

  • Нагадаємо, у восьми областях України спостерігається сезонне підняття рівня води в річках, минулого дня, 26 квітня, підтопленими залишалися 716 дворогосподарств та 121 будинок, однак рівень поступово знижується.
Україна
повінь
Читайте також:
Василь Ломаченко
26 квітня, 2023 середа
MEGOGO відмовився від трансляції наступного бою Ломаченка
Олександр Зінченко, "Арсенал" - "Манчестер Сіті", чемпіонат Англії, АПЛ
26 квітня, 2023 середа
"Ман Сіті" розгромив "Арсенал" у визначному матчі за чемпіонство АПЛ
соняшникова олія
26 квітня, 2023 середа
Єврокомісія погодилася заборонити імпорт соняшникової олії з України
Київ
+8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.35
    Купівля 37.35
    Продаж 37.98
  • EUR
    Купівля 40.91
    Продаж 41.82
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
27 квітня
12:32
Ексклюзив
Авдіївка
Зранку в Авдіївці зафіксували ракетні удари й обстріли з танків, - речниця Донецької ОВА
12:31
Херсон
Росіяни обстріляли житловий квартал Херсона, загинув 42-річний чоловік
12:26
підтоплення
В Україні підтоплено 704 господарства й 98 будинків
12:25
Поранений на Антонівському мосту італійський журналіст проігнорував застереження ЗСУ
12:24
Оновлено
На Донеччині росіяни за добу обстріляли будинки, школу, вбили трьох людей, поранили ще чотирьох
12:23
Ексклюзив
Віктор Ягун
На фронті трапився конфлікт між двома приватними військовими структурами РФ, - генерал-майор СБУ Ягун
12:20
Росіянин визнав убивства українських військовополонених після допитів, - перехоплення СБУ
12:07
Марина Данилюк-Ярмолаєва
"Росіяни мали інформацію про аеродром "Канатове" до повномасштабного вторгнення": журналістка Данилюк-Ярмолаєва про справу Червінського
12:05
Україна є найбільш замінованою країною у світі, випереджаючи Афганістан та Сирію, - Globsec
12:02
OPINION
Віктор Бобиренко
Тотеми, політика і ревність
11:58
Новини компаній
Корисні поради щодо швидкого вивчення технології блокчейн
11:38
Адвокат позивача Томас Вальтер розмовляє з журналістами після зачитування вироку під час судового засідання над колишнім охоронцем нацистського концтабору Йозефом Шютцем
Найстарша людина, засуджена за злочини під час Голокосту, померла у віці 102 років
11:37
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Що насправді хоче Китай. І хто такий голуб миру між Україною та РФ Лі Хуей
11:32
журналіст
"Був без бронежилета, але мав жилет з написом "Преса": в ІМІ розповіли подробиці загибелі Богдана Бітіка
11:22
Оновлено
крилата ракта "Калібр"
Росія вивела в Чорне море 3 ракетоносії, залп "калібрів" може сягнути 24 одиниць
11:17
Ексклюзив
Олександр Лукашенко
У Кримінальному кодексі Білорусі з'явилася стаття про свідомий перехід на бік противника, - засновник "Білого легіону" Бульба
11:11
Оновлено
камери на дорогах
В Україні відновлять роботу 35 комплексів фіксації автопорушень. Адреси
11:07
Ексклюзив
Володимир Зеленський та Сі Цзиньпін
Розмову Сі Цзіньпіна із Зеленським могла стимулювати заява китайського посла про суверенітет пострадянських республік, - експерт-міжнародник Осипенко
11:03
фейк
На Харківщині росіяни намагаються вести фейкове радіомовлення "Слобожанське FM"
10:40
Двоє загиблих і 26 зруйнованих об'єктів за добу: РФ обстріляла Запорізьку область
10:32
Чарльз ІІІ
Прямі предки короля Чарльза володіли рабовласницькими плантаціями, - The Guardian
10:31
Ексклюзив
червоний хрест гумдопомога
На окупованих територіях гумдопомога від МКЧХ потрапляє замість полонених до колаборантів, - експолітв'язень Кремля Сущенко
10:28
Передавав дані про розміщення ЗСУ: в деокупованому Лимані затримали ворожого інформатора
10:22
Ексклюзив
Окупанти, ЗАЕС
Близько половини працівників ЗАЕС змушені були отримати російські паспорти, - заступник мера Енергодара
10:10
Російські війська облаштували бойові позиції на дахах енергоблоків ЗАЕС, - британська розвідка
10:02
OPINION
Орест Сохар
США готують для Путіна гамівну сорочку
10:00
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 27 квітня: гривня зміцнилася щодо долара та євро
09:53
письменниця E. Джин Керролл
Письменниця заявила в суді США, що Дональд Трамп зґвалтував її та брехав, ніби цього не було
09:47
Маріуполь
Від "зубів дракона" до облаштування бліндажів: в Маріуполі окупанти облаштовують укріплення, - Андрющенко
09:46
Instagram
Марк Цукерберг: після запуску Reels на основі штучного інтелекту користувачі проводили на 24% більше часу в Instagram
09:41
Сумщина
Близько 20 приходів за ніч: росіяни обстріляли прикордоння Сумщини
09:41
Харківщина
РФ обстріляла Липці на Харківщині: є влучання в житлову забудову
09:34
У лісі на півночі Польщі знайшли уламки військового об'єкта, імовірно, ракети "повітря –земля", – ЗМІ
09:27
Оновлено
У Мелітополі спрацювала вибухівка: колаборант з окупаційної поліції помер у лікарні, - мер
09:22
ракета
Гуменюк розповіла про тактику росіян щодо обману української ППО
09:14
Ексклюзив
Герої України. "Мені казали: крейзі мен, – а я пояснював, що з України", – військовослужбовець Роман Кашпур про марафон і війну на протезі 
09:13
діти, війна
Кількість постраждалих дітей унаслідок воєнних дій в Україні збільшилася до 951
09:06
Олексій Резніков
Резніков переконаний, що Україна "доб'є" питання щодо винищувачів для ЗСУ
09:06
Ексклюзив
Авдіївка
Поставив телевізор і Starlink: власник останнього магазину в Авдіївці дав місцевим можливість дивитися українські новини, - начальник МВА Барабаш
09:06
Оновлено
РФ гатила по Миколаєву "калібрами" з Чорного моря: одна людина загинула, 23 поранені, серед них дитина
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV