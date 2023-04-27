Рівень води в Дніпрі біля Києва за добу зріс на 9 см

Про це повідомили в Київській обласній військовій адміністрації.

Станом на ранок 27 квітня рівень води р. Дніпро у Києві біля моста метро становить 9,309 см - це на 9 см вище від показника, який був минулого дня.

"Третій день поспіль рівень водопілля зростає - за цей період в межах Києва він піднявся на 26 см. Аварійних підтоплень по місту Києву не зафіксовано. При цьому утримується затоплення заплави шаром близько 40 см. Залишаються підтопленими заплавні території - острови у парку "Муромець", "Гідропарк", Труханів острів, Галерна затока, Корчувате, приватні ділянки в районі Осокорків. На цей час рівень водопілля на Дніпрі в межах м. Києва не несе загрози промисловим об’єктам і житловим масивам міста. Проте, влада міста та усі служби готові до потенційно можливих надзвичайних ситуацій!" - зазначив Сергій Попко, начальник КМВА.