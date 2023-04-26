Про це звітували в ДСНС.

Як повідомили в Гідрометеорологічному центрі, спостерігається сезонне підняття рівня води у межах річок Віть, Дніпро, Десна, Сейм, Сож, Прип’ять, Горинь та Західний Буг. Воно охопило 8 областей України.

"За останню добу спостерігається тенденція щодо зниження рівня води у річках та зменшення кількості підтоплень територій. Залишаються підтопленими 716 дворогосподарств (Чернігівська – 448, Черкаська – 123, Кіровоградська – 48, Дніпропетровська – 41, Полтавська – 35, Волинська – 14 та Київська –7) та 121 будинок (Кіровоградська – 48, Черкаська – 39, Дніпропетровська – 21, Чернігівська – 13)", - зазначили в пресслужбі.