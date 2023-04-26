У ДСНС заявили про зниження рівня води у річках та зменшення кількості підтоплень територій
У восьми областях України спостерігається сезонне підняття рівня води в річках, нині підтопленими залишаються 716 дворогосподарств та 121 будинок, однак рівень поступово знижується
Про це звітували в ДСНС.
Як повідомили в Гідрометеорологічному центрі, спостерігається сезонне підняття рівня води у межах річок Віть, Дніпро, Десна, Сейм, Сож, Прип’ять, Горинь та Західний Буг. Воно охопило 8 областей України.
"За останню добу спостерігається тенденція щодо зниження рівня води у річках та зменшення кількості підтоплень територій. Залишаються підтопленими 716 дворогосподарств (Чернігівська – 448, Черкаська – 123, Кіровоградська – 48, Дніпропетровська – 41, Полтавська – 35, Волинська – 14 та Київська –7) та 121 будинок (Кіровоградська – 48, Черкаська – 39, Дніпропетровська – 21, Чернігівська – 13)", - зазначили в пресслужбі.
- Нагадаємо, у Києві, біля мосту "Метро", 26 квітня рівень води в Дніпрі сягнув 9,3 м, перевищивши попередній показник на 6 см.
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