У Києві рівень води в Дніпрі зріс на 6 см
У Києві, біля мосту "Метро", 26 квітня рівень води в Дніпрі сягнув 9,3 м, перевищивши попередній показник на 6 см
Про це повідомили в телеграмі КМВА.
"Станом на 9:30 26.04.2023 рівень води р. Дніпро у Києві біля моста "Метро" становить 9 300 см. Що на 6 см більше вчорашнього показника. Після тижневого спаду рівня води, два дні поспіль фіксується зростання. Аварійних підтоплень по місту Києву не зафіксовано. Рівень небезпеки гідрологічних явищ – І (жовтий). При цьому утримується затоплення заплави шаром близько 35 см", - зауважив голова адміністрації Сергій Попко.
Підтопленими лишаються острови в парку "Муромець", "Гідропарк", Труханів острів, Галерна затока, Корчувате, приватні ділянки в районі Осокорків. Водночас промисловим об'єктам і житловим масивам це не загрожує.
"Ми продовжуємо уважно моніторити цьогорічне водопілля. Влада міста та усі служби готові до потенційно можливих надзвичайних ситуацій!" - наголосив начальник КМВА.
- 25 квітня рівень води у Дніпрі піднявся на 11 см.
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