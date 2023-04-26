Про це повідомили в телеграмі КМВА.

"Станом на 9:30 26.04.2023 рівень води р. Дніпро у Києві біля моста "Метро" становить 9 300 см. Що на 6 см більше вчорашнього показника. Після тижневого спаду рівня води, два дні поспіль фіксується зростання. Аварійних підтоплень по місту Києву не зафіксовано. Рівень небезпеки гідрологічних явищ – І (жовтий). При цьому утримується затоплення заплави шаром близько 35 см", - зауважив голова адміністрації Сергій Попко.

Підтопленими лишаються острови в парку "Муромець", "Гідропарк", Труханів острів, Галерна затока, Корчувате, приватні ділянки в районі Осокорків. Водночас промисловим об'єктам і житловим масивам це не загрожує.

"Ми продовжуємо уважно моніторити цьогорічне водопілля. Влада міста та усі служби готові до потенційно можливих надзвичайних ситуацій!" - наголосив начальник КМВА.