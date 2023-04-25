Паводок у Києві: за добу рівень води у Дніпрі піднявся на 11 см
Станом на вівторок, 25 квітня, рівень води у Дніпрі піднявся на 11 см, проте до критичного рівня залишається понад метр
Про це повідомили у telegram-каналі КМВА.
"Станом на 9:30 25.04.2023 рівень води р. Дніпро у Києві біля моста "Метро" становить 9 294 см. За останню добу вода піднялася на 11 см. Але до критичного для столиці рівня залишається ще більше 1 метра. Тим часом утримується підтоплення заплавних територій та низьких ділянок садово-дачної забудови, присадибних ділянок.
Аварійних підтоплень по місту Києву не зафіксовано. Ми уважно слідкуємо за динамікою цьогорічного водопілля в Києві. Всі відповідні служби готові оперативно реагувати на надзвичайні ситуації", - зазначив Сергій Попко, начальник КМВА.
- Начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що станом на 24 квітня, повінь у Києві йде на спад, проте синоптики попереджають про можливу другу хвилю паводку.
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