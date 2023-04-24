Повінь у Києві йде на спад, проте синоптики попереджають про можливу другу хвилю паводку

Про це стало відомо з telegram-каналу Київської міської військової адміністрації.

"Станом на 10:00 24.04.2023 рівень води р. Дніпро у Києві біля Моста метро становить 9283 см. Що аж на 20 см менше вчорашнього показника. Це найбільше падіння рівня води з початку водопілля. Аварійних підтоплень по місту Києву не зафіксовано. Проте говорити, що цьогорічне водопілля для столиці вже минулося, зарано. Синоптики попереджають, що внаслідок ймовірних значних опадів можлива друга хвилю паводку наприкінці квітня чи початку травня. Але передбачуваний максимальний рівень водопілля на Дніпрі в межах м. Києва не несе загрози промисловим об’єктам і житловим масивам міста. Поза тим влада міста та усі служби готові до потенційно можливих надзвичайних ситуацій!" - зазначив він.