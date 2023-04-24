Повінь у Києві йде на спад, проте синоптики попереджають про можливу другу хвилю паводку
Начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що станом на 24 квітня, повінь у Києві йде на спад, проте синоптики попереджають про можливу другу хвилю паводку
Про це стало відомо з telegram-каналу Київської міської військової адміністрації.
"Станом на 10:00 24.04.2023 рівень води р. Дніпро у Києві біля Моста метро становить 9283 см. Що аж на 20 см менше вчорашнього показника. Це найбільше падіння рівня води з початку водопілля. Аварійних підтоплень по місту Києву не зафіксовано. Проте говорити, що цьогорічне водопілля для столиці вже минулося, зарано. Синоптики попереджають, що внаслідок ймовірних значних опадів можлива друга хвилю паводку наприкінці квітня чи початку травня. Але передбачуваний максимальний рівень водопілля на Дніпрі в межах м. Києва не несе загрози промисловим об’єктам і житловим масивам міста. Поза тим влада міста та усі служби готові до потенційно можливих надзвичайних ситуацій!" - зазначив він.
- 17 квітня Олександр Хорунжий, пресофіцер ДСНС України, повідомив, що підтопленими залишаються 1379 дворогосподарств.
- Також киян попередили про пік весняної повені: до критичного рівня лишається 50-60 см.
- 20 квітня Володимир Борейко, директор Київського еколого-культурного центру, зазначив, що за метеопрогнозом ситуація нормалізується, але поки йтимуть дощі, повінь не відступить.
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