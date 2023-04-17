Про це він повідомив в етері Еспресо.

"Щодо оперативної ситуації по ліквідації наслідків часткових підтоплень, станом на 17 квітня 15:00, за інформацією гідрометцентру, спостерігається подальше сезонне підняття рівня води річок Віть, Дніпро, Десна, Сейм, Сож, Прип’ять, Горинь та Західний Буг на територіях Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Київської, Кіровоградської, Рівненської, Полтавської, Черкаської та Чернігівської областей. На даний час ситуація контрольована",- проінформував пресофіцер ДСНС України.

Олександр Хорунжий зауважив, що, за повідомленнями гідрологів, на цьому тижні спостерігається тенденція щодо стабілізації ситуації й навіть зниження темпу підняття води у річках на півночі країни.

"Зараз залишається підтопленими 1379 дворогосподарств, найбільше це у Чернігівській, Черкаській, Дніпропетровській, Київській, Полтавській та Кіровоградській областях. 198 будинків підтоплено, з них 125 дачних. Це ті будинки, які розташовані поруч з руслами річок. Відповідно, підтоплення є, про таку ситуацію ми попереджали як місцеве населення, так і місцеві органи влади. На сьогодні працюють понад 300 рятувальників, більше ніж 200 одиниць техніки, щоб мінімізувати наслідки та надати відповідну допомогу людям. Було доставлено більш ніж 24 тонни питної води, також 276 кг продуктів харчування. Перевезли понад 1700 людей через водні перешкоди, евакуйовано 22 особи. Відкачано більш ніж 12 тисяч кубометрів води", - розказав Хорунжий.