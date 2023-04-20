До травня Україна матиме проблеми з повінню, - еколог Борейко
Володимир Борейко, директор Київського еколого-культурного центру, зазначив, що за метеопрогнозом ситуація нормалізується, але поки йтимуть дощі повінь не відступить
Про це він розповів в етері Еспресо.
Володимир Борейко дав прогноз, яку очікувати ситуацію у найближчі тижні щодо повені внаслідок весняного водопілля в Україні.
"Метеопрогноз говорить, що все нормалізується і з 23 квітня вже не буде дощу, відповідно, рівень води почне зменшуватися. Я вчора, 19 квітня, був у київському Гідропарку, де вода впала на пів метра. Але сьогодні 20 квітня знову дощі й завтра теж будуть опади, тому, на мою думку, на жаль, ще до травня ми будемо мати проблеми з повінню", - сказав директор Київського еколого-культурного центру.
- 17 квітня Олександр Хорунжий, пресофіцер ДСНС України, повідомив, що підтопленими залишаються 1379 дворогосподарств
- Також киян попередили про пік весняної повені: До критичного рівня лишається 50-60 см
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.54
Купівля 37.54Продаж 38.31
-
EUR
Купівля 40.72Продаж 41.76
- Актуальне
- Важливе