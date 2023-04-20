До травня Україна матиме проблеми з повінню, - еколог Борейко

Про це він розповів в етері Еспресо.



Володимир Борейко дав прогноз, яку очікувати ситуацію у найближчі тижні щодо повені внаслідок весняного водопілля в Україні.

"Метеопрогноз говорить, що все нормалізується і з 23 квітня вже не буде дощу, відповідно, рівень води почне зменшуватися. Я вчора, 19 квітня, був у київському Гідропарку, де вода впала на пів метра. Але сьогодні 20 квітня знову дощі й завтра теж будуть опади, тому, на мою думку, на жаль, ще до травня ми будемо мати проблеми з повінню", - сказав директор Київського еколого-культурного центру.