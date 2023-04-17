Про це повідомляє КМДА.

За даними Укргідрометцентру, станом на 12:00 понеділка 17 квітня рівень води у Дніпрі складав 9 359 см за Балтійською системою висот. КМДА зазначає, що критичним рівнем є 9 415 см.

"До критичного рівня води лишається ще 50-60 см. Ми розуміємо, що вода може сягнути цього рівня, тому проводимо додаткові тренування сил цивільного захисту, рятувальників та всіх служб, які можуть бути задіяні у наданні допомоги мешканцям", – сказав директор департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук.

За словами чиновника, цьогоріч рівень води на 0,5-1 м перевищує минулорічний.

"Є підтоплення заплавних територій, які майже щороку підтоплюються під час весняної повені. Це острови парку "Муромець", Гідропарк, Труханів острів, затока Галерна, Корчувате, приватні ділянки в районі Осокорків", - сказав Ткачук.

КМДА зазначає, що головні причини підтоплень - весняна повінь і регулярні опади, що збільшили рівень води в річках.

"Крім того, рівень Дніпра у Києві завжди регулювався за рахунок роботи каскаду дніпровських ГЕС. На жаль, на сьогодні Каховська ГЕС не працює в повному технологічному режимі, тому інші греблі намагаються скорегувати цю ситуацію", - додав Ткачук.

Директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА також зауважив, що якщо наслідки повені спричинили шкоду підприємствам, ці випадки розглядатимуть районні комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.