Паводок у Києві: за добу рівень води знизився на 25 см
Начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що станом на 18 травня рівень води у Дніпрі зменшився на 25 см. Але рівень небезпеки гідрологічних явищ залишається жовтим
Про це пише Київська міська військова адміністрація.
"Станом на 09:00 18.05.2023 рівень води р. Дніпро у Києві біля моста метро становить 9 258 см (за Балтійською системою висот). В порівнянні з минулим днем, рівень водопілля знизився аж на 25 см", - йдеться у повідомлені.
У КМВА повідомляють, що аварійних підтоплень у Києві не зафіксовано, але рівень небезпеки гідрологічних явищ залишається жовтим.
"Затоплення заплави вже практично немає - висота шару води місцями лише до 5-10 см. Промислові об’єкти і житлові масиви міста поза загрозою підтоплення", - інформує Попко.
Також він зазначив, що цьогорічне водопілля закінчується, а попередні прогнози не передбачають суттєвого збільшення рівня води.
- Станом на 25 травня в українських областях спостерігався спад рівнів весняного водопілля, проте у р. Дніпро у столиці рівень води порівняно з попереднім днем збільшився на 8 сантиметрів.
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