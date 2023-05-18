Паводок у Києві: за добу рівень води знизився на 25 см

Про це пише Київська міська військова адміністрація.

"Станом на 09:00 18.05.2023 рівень води р. Дніпро у Києві біля моста метро становить 9 258 см (за Балтійською системою висот). В порівнянні з минулим днем, рівень водопілля знизився аж на 25 см", - йдеться у повідомлені.

У КМВА повідомляють, що аварійних підтоплень у Києві не зафіксовано, але рівень небезпеки гідрологічних явищ залишається жовтим.

"Затоплення заплави вже практично немає - висота шару води місцями лише до 5-10 см. Промислові об’єкти і житлові масиви міста поза загрозою підтоплення", - інформує Попко.

Також він зазначив, що цьогорічне водопілля закінчується, а попередні прогнози не передбачають суттєвого збільшення рівня води.