Про це інформує ДСНС.

Як відомо, протягом квітня та на початку травня спостерігалося сезонне підняття рівня води у межах річок Віть, Дніпро, Десна, Сейм, Сож, Прип’ять, Горинь та Західний Буг на територіях 10 областей (Волинська, Дніпропетровська, Київська, Кіровоградська, Рівненська, Полтавська, Черкаська, Запорізька, Чернігівська та Житомирська).

Проте за останню добу спостерігався спад рівнів весняного водопілля по всіх областях, кажуть у ДСНС.

"Залишаються підтопленими 49 будинків (Дніпропетровська – 37 та Черкаська – 12) та 460 дворогосподарств (Запорізька – 250, Чернігівська – 80, Дніпропетровська – 51, Черкаська – 42, Полтавська – 35 та Київська – 2 )", - йдеться у повідомленні.

У Волинській, Рівненській та Черкаській областях підтоплено 11 тис. 041 га сільськогосподарських угідь. Порушено транспортне сполучення до 11 населених пунктів Чернігівської області.

"Всього за добу підрозділами ДСНС: перевезено 6 осіб (з початку робіт – 5 тис. 191). До проведення робіт та моніторингу залучалося 3 особи та 3 од. техніки (з початку робіт – 1 тис. 895 осіб та 959 од. техніки), - кажуть у відомстві.

Натомість Київська міська військова адміністрація повідомляє, що станом на 9:00 15.05.2023 рівень води р. Дніпро у Києві біля моста "Метро" становить 9 262 см (за Балтійською системою висот).

"В порівнянні з попереднім днем рівень водопілля збільшився на 8 см. Жодних негативних наслідків цей підйом не несе, загроз для Києва немає", - йдеться у повідомленні.

Аварійних підтоплень по місту не зафіксовано. Рівень небезпеки гідрологічних явищ залишається І (жовтий).

Зазначається, що утримується затоплення заплави шаром близько 15-20 см. Залишаються підтопленими заплавні території - острови у парку "Муромець", "Гідропарк", Труханів острів, Галерна затока, Корчувате, приватні ділянки в районі Осокорків. Проте промислові об’єкти і житлові масиви міста поза загрозою підтоплення.