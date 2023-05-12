Паводок у Києві: рівень води в Дніпрі знизився на 21 см і далі падає

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

"На даний момент по Києву не зафіксовано аварійних підтоплень. Але все ще продовжує спостерігатися підтоплення заплави шаром близько 10 см – острови у парку "Муромець", "Гідропарк", Труханів острів, Галерна затока, Корчувате, приватні ділянки в районі Осокорків", - написав він.

За його словами, промислові об’єкти і житлові масиві столиці – поза загрозою підтоплення.