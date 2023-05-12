Паводок у Києві: рівень води в Дніпрі знизився на 21 см і далі падає
Станом на 12 травня рівень води річки Дніпро у Києві біля моста метро становить 9 259 см. Порівняно з попередньою добою він знизився на 21 сантиметр
Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.
"На даний момент по Києву не зафіксовано аварійних підтоплень. Але все ще продовжує спостерігатися підтоплення заплави шаром близько 10 см – острови у парку "Муромець", "Гідропарк", Труханів острів, Галерна затока, Корчувате, приватні ділянки в районі Осокорків", - написав він.
За його словами, промислові об’єкти і житлові масиві столиці – поза загрозою підтоплення.
- 11 травня повідомлялося про підвищення рівня води в річці Дніпро після двох днів падіння.
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