Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

"У порівнянні з попереднім днем рівень водопілля збільшився на 10 см. Жодних негативних наслідків цей підйом не несе. Адже до критичного показника для столиці ще близько 1,5 м", - написав він.

"Теперішня висота повені на 30 см менше максимальних показників у середині квітня. Тож наразі загроз для Києва немає", - додав чиновник і зазначив, що аварійних підтоплень по столиці не зафіксовано.

За даними КМВА, утримується затоплення заплави шаром близько 30 см.

"Залишаються підтопленими заплавні території – острови у парку "Муромець", "Гідропарк", Труханів острів, Галерна затока, Корчувате, приватні ділянки в районі Осокорків", - написав Попко.

За його словами, промислові об’єкти і житлові масиві столиці – поза загрозою підтоплення.