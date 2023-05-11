Паводок у Києві: рівень води у Дніпрі знову піднявся після значного падіння
Станом на ранок 11 травня рівень води річки Дніпро у Києві біля моста метро становить 9 280 см. Це на 10 см більше, ніж було днем раніше
Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.
"У порівнянні з попереднім днем рівень водопілля збільшився на 10 см. Жодних негативних наслідків цей підйом не несе. Адже до критичного показника для столиці ще близько 1,5 м", - написав він.
"Теперішня висота повені на 30 см менше максимальних показників у середині квітня. Тож наразі загроз для Києва немає", - додав чиновник і зазначив, що аварійних підтоплень по столиці не зафіксовано.
За даними КМВА, утримується затоплення заплави шаром близько 30 см.
"Залишаються підтопленими заплавні території – острови у парку "Муромець", "Гідропарк", Труханів острів, Галерна затока, Корчувате, приватні ділянки в районі Осокорків", - написав Попко.
За його словами, промислові об’єкти і житлові масиві столиці – поза загрозою підтоплення.
- 10 травня повідомлялося, що в Києві за останні два дні рівень води в Дніпрі впав на 30 см.
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