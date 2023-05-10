У Києві за останні два дні рівень води в Дніпрі впав на 30 см, проте ще є підтоплення
У середу, 10 травня, порівняно із понеділком рівень води в Дніпрі в столиці впав на 30 см, проте все ще є підтоплення зелених зон
Про це інформує Київська міська військова адміністрація.
Станом на ранок 10 травня рівень води в річці Дніпро в столиці, поблизу мосту метро, складає 9270 см за Балтійською системою висот.
За останні два дні рівень водопілля в межах столиці впав на 30 см.
Водночас небезпека гідрологічних явищ залишається на І (жовтому) рівні.
"На цю мить по м. Києву не зафіксовано аварійних підтоплень. Але все ще продовжує спостерігатися підтоплення заплави шаром близько 15-20 см - острови у парку "Муромець", "Гідропарк", Труханів острів, Галерна затока, Корчувате, приватні ділянки в районі Осокорків", - заявив очільник КМВА Сергій Попко.
Повідомляється, що промислові об’єкти та житлові масиви столиці поза загрозою підтоплення.
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