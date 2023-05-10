Про це інформує Київська міська військова адміністрація.

Станом на ранок 10 травня рівень води в річці Дніпро в столиці, поблизу мосту метро, складає 9270 см за Балтійською системою висот.

За останні два дні рівень водопілля в межах столиці впав на 30 см.

Водночас небезпека гідрологічних явищ залишається на І (жовтому) рівні.

"На цю мить по м. Києву не зафіксовано аварійних підтоплень. Але все ще продовжує спостерігатися підтоплення заплави шаром близько 15-20 см - острови у парку "Муромець", "Гідропарк", Труханів острів, Галерна затока, Корчувате, приватні ділянки в районі Осокорків", - заявив очільник КМВА Сергій Попко.

Повідомляється, що промислові об’єкти та житлові масиви столиці поза загрозою підтоплення.