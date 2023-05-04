Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

Станом на 10:00 четверга рівень води річки Дніпро у Києві біля моста метро становить 9 309 см (за Балтійською системою висот). Температура води підвищилася на один градус і тепер становить 14°C.

"У порівнянні з попереднім днем рівень водопілля піднявся на 9 см", - розповів Попко і зазначив, що небезпеки наразі немає, бо до показників критичного рівня ще понад 1 м. Аварійних підтоплень по Києву не зафіксовано.

"Утримується затоплення заплави шаром близько 60 см. Залишаються підтопленими заплавні території - острови у парку "Муромець", "Гідропарк", Труханів острів, Галерна затока, Корчувате, приватні ділянки в районі Осокорків", - написав чиновник.

За його словами, промислові об’єкти і житлові масиві столиці – поза загрозою підтоплення.