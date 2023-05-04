Паводок у Києві: рівень води продовжує зростати, зафіксовано підняття ще на 9 см
Рівень води в річці Дніпро у Києві біля моста метро піднявся ще на 9 сантиметрів. Але промислові об’єкти і житлові масиві столиці – поза загрозою підтоплення
Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.
Станом на 10:00 четверга рівень води річки Дніпро у Києві біля моста метро становить 9 309 см (за Балтійською системою висот). Температура води підвищилася на один градус і тепер становить 14°C.
"У порівнянні з попереднім днем рівень водопілля піднявся на 9 см", - розповів Попко і зазначив, що небезпеки наразі немає, бо до показників критичного рівня ще понад 1 м. Аварійних підтоплень по Києву не зафіксовано.
"Утримується затоплення заплави шаром близько 60 см. Залишаються підтопленими заплавні території - острови у парку "Муромець", "Гідропарк", Труханів острів, Галерна затока, Корчувате, приватні ділянки в районі Осокорків", - написав чиновник.
За його словами, промислові об’єкти і житлові масиві столиці – поза загрозою підтоплення.
- 2 травня води р. Дніпро у Києві біля моста метро становив 9 297 см (за Балтійською системою висот).
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