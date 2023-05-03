Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

Станом на 11:00 середи рівень води р. Дніпро у Києві біля моста метро становить 9 300 см (за Балтійською системою висот). Температура води залишається незмінною – 13°C.

"У порівнянні з попереднім днем рівень водопілля піднявся на 3 см. Аварійних підтоплень по місту Києву не зафіксовано", - написав Попко.

"Рівень небезпеки гідрологічних явищ залишається І (жовтий). При цьому утримується затоплення заплави шаром близько 50 см. Залишаються підтопленими заплавні території - острови у парку "Муромець", "Гідропарк", Труханів острів, Галерна затока, Корчувате, приватні ділянки в районі Осокорків", - додав він.

За його словами, промислові об’єкти і житлові масиві столиці – поза загрозою підтоплення.