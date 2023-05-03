Паводок у Києві: рівень води піднявся ще на 3 см порівняно з попереднім днем
Рівень води у річці Дніпро в Києві біля моста метро порівняно з попереднім днем піднявся на 3 сантиметри. Аварійних підтоплень у столиці не зафіксовано
Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.
Станом на 11:00 середи рівень води р. Дніпро у Києві біля моста метро становить 9 300 см (за Балтійською системою висот). Температура води залишається незмінною – 13°C.
"У порівнянні з попереднім днем рівень водопілля піднявся на 3 см. Аварійних підтоплень по місту Києву не зафіксовано", - написав Попко.
"Рівень небезпеки гідрологічних явищ залишається І (жовтий). При цьому утримується затоплення заплави шаром близько 50 см. Залишаються підтопленими заплавні території - острови у парку "Муромець", "Гідропарк", Труханів острів, Галерна затока, Корчувате, приватні ділянки в районі Осокорків", - додав він.
За його словами, промислові об’єкти і житлові масиві столиці – поза загрозою підтоплення.
- 2 травня води р. Дніпро у Києві біля моста метро становив 9 297 см (за Балтійською системою висот).
- 27 квітня у Київській обласній військовій адміністрації повідомляли, що рівень води в Дніпрі біля Києва за добу зріс на 9 см.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.38
Купівля 37.38Продаж 37.96
-
EUR
Купівля 40.83Продаж 41.69
- Актуальне
- Важливе