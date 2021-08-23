PayPal запускає операції з криптовалютою у Британії

Про це пише Reuters.



Згідно з повідомленням, PayPal на цьому тижні дозволить користувачам з Великої Британії купувати, продавати і тримати біткоїн та інші криптовалюти. Споживачі зможуть купувати біткоїн, ефіріум, лайткойн, а також bitcoin cash через онлайн-гаманці PayPal або через мобільний застосунок.



В агентстві зазначили, що це буде перший вихід послуг PayPal з криптовалютами за межі США, яке може надихнути подальше поширення нового класу активів.



За інформацією Reuters, PayPal має більше 403 млн активних рахунків в усьому світі та є однією з найбільших фінансових компаній, що пропонує клієнтам доступ до криптовалют. На початку цього року компанія дала дозвіл на їх купівлю і продаж у США, що пізніше дозволило клієнтам використовувати свої фонди цифрових монет для здійснення покупок у мільйонів торговців у своїй мережі.



За очікуванням PayPal, застосування нового класу активів сприятиме їх глобальному використанню та підготує мережу для нових цифрових валют, які можуть бути розроблені корпораціями або центральними банками.



За словами віцепрезидента та генерального менеджера з блокчейну, крипто- та цифрових валют PayPal Хосе Фернандеса, компанія прагне продовження тісної співпраці з регуляторами у Великій Британії та в усьому світі.



Зазначається, що у Великій Британії сервіс PayPal конкуруватиме з криптовалютними біржами Coinbase, а також фінтек-стартапами накшталт Revolut.

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