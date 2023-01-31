"Пазли дитячих мрій": про біль війни та бажання жити далі

Чотири різні долі. Чотири надважкі історії. Утім, у кожній – жага до життя. Протягом місяця глядачі знайомилися з "дорослими” дітьми, що йшли за мрією та сильними жінками, які рятувалися з окупації попри втрати й біль. Серед наших героїв – ті, хто втратив усе, окрім віри.

Перша історія про 9-річного киянина Всеволода Яшного

З перших днів повномасштабного вторгнення його батько поїхав на фронт захищати Україну. Під час одного з боїв загинув в Донецькій області. Всеволод з мамою залишилися вдвох. Утім, хлопець не опустив руки, а почав підтримувати маму, писати вірші та мріяти. Уже довго наш герой хотів зустрітися з відомими ілюзіоністами України "Magic Five”. Одного дня в столиці його найзаповітніша мрія здійснилася.

Історія Всеволода Яшного

Друга історія переселенки з Краматорська Єлизавети Гавенко

Одного дня ворожий снаряд прилетів поблизу її домівки. Дівчина вмить втратила батька й сама отримала поранення. Тоді з мамою вирішили тікати з Краматорська на Вінниччину. З собою взяли найнеобхідніше. У програмі "Пазли дитячих мрій” під час солодкого майстер-класу ми допомогли Єлизаветі здійснити одне з її бажань.

Історія Єлизавети Гавенко:

Історія родини Яцканичів із Запорізької області

Мрію родини Яцканичів ми здійснювали у Києві. Наша героїня Дар’я з мамою і татом зустріли російське вторгнення вдома, у Запорізькій області. За кілька днів після початку — дівчина втратила батька. Згодом Дар'я з мамою втекли з окупації в село на Київщині. Дівчина дуже любить готувати. А ще — мріє про подіум. До нашого проєкту залюбки долучився відомий стиліст Кирило Савченко та допоміг зробити Дар’ї неймовірний сюрприз.

Історія Дар’ї Яцканич:

Двійко братиків із героїчного Маріуполя

Остання історія про двох братиків з героїчного Маріуполя. Михайло та Гєра Поміщикові довго залишалися в оточеному росіянами місті. Утім, після того, як ворожий снайпер вбив їхнього батька, родині довелося тікати. Ніхто навіть уявити не міг, що вже за кілька місяців хлопці розпочнуть нове життя і зустрінуться з кумиром Євгеном Кошовим.

Історія Михайла та Гєри Поіщикових:

Підсумкова гостьова студія проєкту "Пазли дитячих мрій” вийшла досить хвилюючою.

Після всіх відзнятих історій починаєш більше розуміти почуття людей, у яких війна забрала геть усе. Ми навчилися цінувати прості речі, нам став дорогим час, проведений разом з рідними людьми, в рідних домівках. Попри горе, що несе війна, найголовніше – не загубити себе та не переставати мріяти.

Пресслужба Еспресо