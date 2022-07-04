Пенсійним посвідченням та е-посвідкою незабаром можна буде скористатися через "Дію"

Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації України.

"Невдовзі українці зможуть скористатися двома необхідними документами в застосунку "Дія". Йдеться про пенсійне посвідчення та посвідку на тимчасове або постійне проживання", - йдеться в повідомленні.

Щоб стати бета-тестувальником нових послуг, слід зареєструватись за посиланням.

Для тестування пенсійного посвідчення потрібно мати пенсійне посвідчення, видане з 2014 року (пластикове або у вигляді платіжної картки). Для тестування посвідки треба мати: посвідку у вигляді пластикової картки з безконтактним електронним носієм, видану після 25 квітня 2018 року, банківський рахунок для авторизації в Дії через BankID, а також смартфон із NFC.

Раніше у застосунку "Дія" вже запустили комплексну послугу для внутрішньо переміщених осіб. Можна оформити статус ВПО та отримати виплату від держави, а також звернутися по допомогу до міжнародних організацій.

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