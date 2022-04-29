У "Дії" можна буде звернутися по допомогу до міжнародних організацій, - Мінцифри

Про це в ефірі телемарафону розповів керівник з розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації Мстислав Банік.



"Зараз ми працюємо над тим, щоб через "Дію" можна було подаватися на отримання матеріальної допомоги від міжнародних організацій урядів. Це зможуть зробити багато різних категорій наших громадян - і внутрішньо переміщені особи, і люди, які виїхали за кордон, і сім’ї з дітьми, і люди з інвалідністю, й інші", повідомив він.



Крім того, за словами Баніка, працюють фахівці Мінцифри й над розробкою додатку "єМалятко в смартфоні".

"Найближчим часом він не з’явиться, адже для його запуску треба розробити нову версію існуючого варіанту "єМалятко", який є на порталі "Дія", а не просто взяти готовий. Але певні напрацювання у нас вже є, ми обговорюємо їх з партнерами та з Міністерством юстиції", - додав Банік.