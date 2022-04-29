У "Дії" можна буде звернутися по допомогу до міжнародних організацій, - Мінцифри
У застосунку "Дія" вже запустили комплексну послугу для внутрішньо переміщених осіб: оформити статус ВПО та отримати виплату від держави, тепер можна звернутися по допомогу до міжнародних організацій
Про це в ефірі телемарафону розповів керівник з розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації Мстислав Банік.
"Зараз ми працюємо над тим, щоб через "Дію" можна було подаватися на отримання матеріальної допомоги від міжнародних організацій урядів. Це зможуть зробити багато різних категорій наших громадян - і внутрішньо переміщені особи, і люди, які виїхали за кордон, і сім’ї з дітьми, і люди з інвалідністю, й інші", повідомив він.
Крім того, за словами Баніка, працюють фахівці Мінцифри й над розробкою додатку "єМалятко в смартфоні".
"Найближчим часом він не з’явиться, адже для його запуску треба розробити нову версію існуючого варіанту "єМалятко", який є на порталі "Дія", а не просто взяти готовий. Але певні напрацювання у нас вже є, ми обговорюємо їх з партнерами та з Міністерством юстиції", - додав Банік.
- Нагадаємо, у "Дії" запрацювала послуга з оформлення допомоги для внутрішніх переселенців. Послуга стосується тільки тих людей, які зараз перебувають в Україні та тих, хто досі не мав статусу ВПО. Оформлені особи зможуть отримувати щомісяця 2 000 грн на себе та 3 000 грн на кожну дитину. Гроші можна отримати на картку "єПідтримка" та витратити на будь-що (або ж зняти готівку).
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