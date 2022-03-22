Пентагон допоможе зібрати докази воєнних злочинів Росії

Про це сказав речник Пентагону Джон Кірбі на брифінгу, передає "Reuters".

"Ми, безумовно, бачимо чіткі докази того, що російські війська вчиняють воєнні злочини, і ми допомагаємо зі збором доказів цього", - сказав він.

"Але є слідчі процеси, які триватимуть, і ми дозволимо цьому відбутися. Ми доєднаємось до цього слідчого процесу", - додав речник.

Нагадаємо, США розпочали процес відправки в Україну нової партії зброї на суму 0,8 млрд дол.

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