Пентагон допоможе зібрати докази воєнних злочинів Росії
Пентагон допоможе Україні зібрати докази воєнних злочинів Росії.
Про це сказав речник Пентагону Джон Кірбі на брифінгу, передає "Reuters".
"Ми, безумовно, бачимо чіткі докази того, що російські війська вчиняють воєнні злочини, і ми допомагаємо зі збором доказів цього", - сказав він.
"Але є слідчі процеси, які триватимуть, і ми дозволимо цьому відбутися. Ми доєднаємось до цього слідчого процесу", - додав речник.
- Нагадаємо, США розпочали процес відправки в Україну нової партії зброї на суму 0,8 млрд дол.
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