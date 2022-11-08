Пентагон не має підтверджень, що Іран передав ракети Росії
Міністерство оборони США не має інформації, яка підтверджувала б передачу Тегераном балістичних ракет Росії для їх використання у війні, розв’язаній Кремлем проти України
Про це заявив у вівторок під час пресконференції речник Пентагону генерал Патрік Райдер, передає Укрінформ.
"Станом на зараз, ми не маємо жодної інформації на підтвердження того, що вони взаємодіють, що Іран поставив в Росію балістичні ракети для їх застосування по Україні",- зауважив офіційний представник оборонного відомства США.
За його словами, у Вашингтоні дійсно мають занепокоєння, що російська сторона шукає можливості для отримання таких озброєнь через вичерпання власного арсеналу ракет. Водночас він акцентував, що Росія та Іран цілять по цивільних громадянах в Україні та докладають зусиль для продовження цього конфлікту.
Райдер також запевнив, що Сполучені Штати, зі свого боку, продовжать ретельно стежити за розвитком подій.
- Нагадаємо, напередодні українська влада повідомила, що їй відомо про плани Росії придбати в Ірані балістичні ракети "Fateh-110" та "Zolfaghar" і доставити їх повітряним шляхом до Криму та морським шляхом до російських портів на Каспії
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.87
Купівля 39.87Продаж 40.65
-
EUR
Купівля 38.99Продаж 40.01
- Актуальне
- Важливе