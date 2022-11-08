Пентагон не має підтверджень, що Іран передав ракети Росії

Про це заявив у вівторок під час пресконференції речник Пентагону генерал Патрік Райдер, передає Укрінформ.

"Станом на зараз, ми не маємо жодної інформації на підтвердження того, що вони взаємодіють, що Іран поставив в Росію балістичні ракети для їх застосування по Україні",- зауважив офіційний представник оборонного відомства США.

За його словами, у Вашингтоні дійсно мають занепокоєння, що російська сторона шукає можливості для отримання таких озброєнь через вичерпання власного арсеналу ракет. Водночас він акцентував, що Росія та Іран цілять по цивільних громадянах в Україні та докладають зусиль для продовження цього конфлікту.

Райдер також запевнив, що Сполучені Штати, зі свого боку, продовжать ретельно стежити за розвитком подій.

Нагадаємо, напередодні українська влада повідомила, що їй відомо про плани Росії придбати в Ірані балістичні ракети "Fateh-110" та "Zolfaghar" і доставити їх повітряним шляхом до Криму та морським шляхом до російських портів на Каспії

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