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Головна Міністерство оборони РФ уже домовилася з Іраном про постачання балістичних ракет, - розвідка

РФ уже домовилася з Іраном про постачання балістичних ракет, - розвідка

7 листопада, 2022 понедiлок
17:52
Міністерство оборони Вадим Скібіцький

Українській владі відомо про плани Росії придбати в Ірані балістичні ракети "Fateh-110" та "Zolfaghar" і доставити їх повітряним шляхом до Криму та морським шляхом до російських портів на Каспії

Про це повідомило видання "The Economist", посилаючись на заступника керівника ГУР МО України Вадима Скібіцького,  та речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат на брифінгу.

"Ми знаємо, що відповідні домовленості вже досягнуті", - заявив Скібіцький.

Ігнат додав, що Росія домовилися не лише про 2400 безпілотників з Ірану, а й про балістичні ракети.

"Про балістичні ракети теж з'явилася інформація, що Росія все ж досягла домовленостей. Як само вони будуть доставлені в Росію, вже неважливо. Ми бачимо, що є регулярне повітряне сполучення Москви з Тегераном, так само Каспійське море", – сказав він.

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Окрім цього, він також додав, що мова ведеться про ракети з дальністю 300 та 700 кілометрів.

"На ці балістичні ракети треба якось реагувати, їх треба знищувати. Їх треба знищувати там, мабуть, звідки їх запускають, тому що з балістикою в нас немає ефективних засобів боротьби, крім як знищення їх фізично ще на стадії запуску", - сказав він.

Скібіцький повідомив виданню "The Economist", що у жовтні росіяни запустили 25 "іскандерів", проте Україна змогла перехопити лише три. Так само беззахисною є Україна і перед гіперзвуковими ракетами "Кинджал", які Росія встановила на деяких своїх бойових літаках.

Ігнат на брифінгу додав, що Росія останніми днями не використовувала ракети "Іскандер" – імовірно, через те, що вже використовує недоторканний запас їх.

"За оцінками Скібіцького, у Росії залишилося всього 120 "іскандерів". Інші джерела називають кількість "кинджалів" близько 40. Однак, поповнивши свої запаси коштом іранців, Росія може подвоїти свої атаки", – повідомляє видання. 

  • 5 листопада Іран вперше визнав, що постачав Росії дрони. Водночас голова МЗС Ірану стверджував, що Тегеран нібито не знав про застосування дронів проти України.
  • 6 листопада в Інституті вивчення війни припустили, що за постачання дронів-камікадзе Іран проситиме Росію про допомогу зі своєю ядерною програмою, використовуючи таким чином її залежність.
  • 6 листопада спецпредставник США по Ірану заявив, що Тегеран постачав Росії дрони вже під час війни.

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Росія
Іран
війна з Росією
безпілотник
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