Спецпредставник США по Ірану заявив, що Тегеран постачав Росії дрони вже під час війни
США спростували заяви Ірану про передачу Росії "невеликої кількості дронів" до 24 лютого, лише влітку 2022 року РФ отримала десятки іранських безпілотників
Про це спеціальний представник США щодо Ірану Роберт Меллі заявив у твіттері.
"Вони переправили десятки дронів до Росії лише цього літа й мають своїх військових спеціалістів в окупованих частинах України, які допомагають Росії використовувати їх проти українських цивільних, - наголосив він.
Таким чином, нещодавня заява Тегерана про те, що там надали "обмежену кількість безпілотників Росії за кілька місяців до початку війни в Україні" не відповідає дійсності.
- 5 листопада Іран вперше визнав, що постачав Росії дрони. Водночас голова МЗС Ірану стверджував, що Тегеран нібито не знав про застосування дронів проти України.
- 6 листопада в Інституті вивчення війни припустили, що за постачання дронів-камікадзе Іран проситиме Росію про допомогу зі своєю ядерною програмою, використовуючи таким чином її залежність.
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