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Пентагон планує запровадити обов'язкову вакцинацію американських військових від COVID-19

10 серпня, 2021 вiвторок
07:34
Коронавірус

Міністр оборони США Ллойд Остін планує вимагати від військових обов’язкової вакцинації від коронавірусу

Про це повідомив Укрінформ з посиланням на пресслужбу Пентагону.

"Я домагатимуся схвалення президента рішення про те, щоб зробити щеплення обов'язковим не пізніше середини вересня або відразу після отримання ліцензії Управління контролю за продуктами та медикаментами США", - зазначив він у посланні до військовослужбовців.

За його словами, Міноборони стежитиме за рівнем захворюваності та впливом на боєготовність.

Повідомляється, що Байден схвально відреагував на звернення Остіна до військових.

"Я рішуче підтримую сьогоднішнє звернення міністра Остіна до військовослужбовців про план Міністерства оборони додати вакцину COVID-19 до переліку обов'язкових щеплень для військовослужбовців", - зазначив Байден.

За його словами, вакцинація зможе "зберегти здоров'я, краще захистити свої сім'ї та забезпечити боєготовність наших сил до дій у будь-якій точці світу".

73% військовослужбовців, які зараз служать, отримали принаймні одну дозу вакцини.

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