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22 липня координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі повідомив журналістам, що Пентагон вивчає перспективи поставки Україні винищувачів. Хоча самі поставки і відбудуться нескоро через складність літаків в обслуговуванні. Про що саме говорив Джон Кірбі, переповіла у своєму Twitter американська журналістка Лара Селігман

Властиво, напередодні про те, що американці вивчають варіанти літаків, які могли би бути поставлені українцям, говорив голова штабу Військово-повітряних сил США генерал Чарльз Браун. Серед можливих опцій, окрім американських літаків (F-16, F-18, F-15) розглядалися також і літаки європейського виробництва (Gripen, Eurofighter Typhoon та Rafale Dassault).

Раніше Конгрес вже проголосував за бюджет Пентагону, який передбачає 100 млн доларів для організації навчання українських пілотів. Пропозицію запланувати кошти на ці потреби вніс конгресмен республіканець Адам Кінзінгер.

26 травня літак-винищувач ВПС ЗСУ успішно відпрацював ворожу ціль у небі над Чернівецькою областю.

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